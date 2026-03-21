Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 20 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundiais de Pista Curta

Tatjana Pinto termina 60m no 17.º lugar

21 mar, 2026 - 22:27

O evento termina este domingo com vários portugueses em prova.

A+ / A-

A velocista Tatjana Pinto terminou este sábado a estreia pela seleção portuguesa em grandes competições de atletismo com o 17.º tempo das semifinais dos 60 metros nos Mundiais indoor, em Torun'2026, na Polónia.

A antiga internacional alemã, de 33 anos, terminou a terceira série na quinta posição, em 7,20 segundos, três centésimos de segundo mais lenta do que nas eliminatórias, durante a manhã de hoje, quando igualou o recorde nacional (7,17), de Lorène Bazolo e Arialis Martínez.

"Estou contente com as semifinais. Esperava correr mais rápido. De manhã foi fácil correr e tinha o objetivo de arrancar mais forte, mas a reação não foi como pensei e, nos 60, é muito difícil ir atrás. Mesmo assim, estou feliz. Foi o melhor que consegui dar", reconheceu a atleta do Sporting, na zona mista da Arena Torun.

Avançaram para a final as duas primeiras de cada série e as duas mais rápidas entre as restantes, a última das quais a polaca Ewa Swoboda, com o tempo de 7,08, uma marca próxima do recorde pessoal de Tatjana Pinto, os 7,06 alcançados em 2018, ainda com nacionalidade germânica.

O recorde nacional igualado com Lorène Bazolo, que correu a distância duas vezes em 7,17 (em 6 de março de 2022 e 28 de fevereiro de 2025) e uma por Arialis Martínez (3 de março de 2023), marcou, para Tatjana Pinto, o seu regresso às cores nacionais.

"Estou de volta. Ainda não estou a 100% nos treinos e isso também conta, mas acho que estou no bom caminho para o verão. Acredito que posso voltar ao meu nível e, mais do que isso, tenho de agradecer a todos, à federação, ao Sporting, ao meu treinador e ao Rui Norte, que me ajudou aqui", referiu a velocista.

Também nos 60 metros competiu a jovem Beatriz Castelhano, de 20 anos, que se quedou pelas eliminatórias, com o sexto lugar na quarta série, em 7,37 segundos, quatro centésimos abaixo da sua melhor marca de sempre, estabelecida já esta temporada.

O melhor resultado luso nos 60 metros femininos em Mundiais indoor continua a ser o 14.º lugar conseguido por Severina Cravid, em Lisboa'2001.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 20 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda