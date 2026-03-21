Tatjana Pinto termina 60m no 17.º lugar

A velocista Tatjana Pinto terminou este sábado a estreia pela seleção portuguesa em grandes competições de atletismo com o 17.º tempo das semifinais dos 60 metros nos Mundiais indoor, em Torun'2026, na Polónia.

A antiga internacional alemã, de 33 anos, terminou a terceira série na quinta posição, em 7,20 segundos, três centésimos de segundo mais lenta do que nas eliminatórias, durante a manhã de hoje, quando igualou o recorde nacional (7,17), de Lorène Bazolo e Arialis Martínez.

"Estou contente com as semifinais. Esperava correr mais rápido. De manhã foi fácil correr e tinha o objetivo de arrancar mais forte, mas a reação não foi como pensei e, nos 60, é muito difícil ir atrás. Mesmo assim, estou feliz. Foi o melhor que consegui dar", reconheceu a atleta do Sporting, na zona mista da Arena Torun.

Avançaram para a final as duas primeiras de cada série e as duas mais rápidas entre as restantes, a última das quais a polaca Ewa Swoboda, com o tempo de 7,08, uma marca próxima do recorde pessoal de Tatjana Pinto, os 7,06 alcançados em 2018, ainda com nacionalidade germânica.

O recorde nacional igualado com Lorène Bazolo, que correu a distância duas vezes em 7,17 (em 6 de março de 2022 e 28 de fevereiro de 2025) e uma por Arialis Martínez (3 de março de 2023), marcou, para Tatjana Pinto, o seu regresso às cores nacionais.

"Estou de volta. Ainda não estou a 100% nos treinos e isso também conta, mas acho que estou no bom caminho para o verão. Acredito que posso voltar ao meu nível e, mais do que isso, tenho de agradecer a todos, à federação, ao Sporting, ao meu treinador e ao Rui Norte, que me ajudou aqui", referiu a velocista.

Também nos 60 metros competiu a jovem Beatriz Castelhano, de 20 anos, que se quedou pelas eliminatórias, com o sexto lugar na quarta série, em 7,37 segundos, quatro centésimos abaixo da sua melhor marca de sempre, estabelecida já esta temporada.

O melhor resultado luso nos 60 metros femininos em Mundiais indoor continua a ser o 14.º lugar conseguido por Severina Cravid, em Lisboa'2001.