Agate de Sousa é campeã do mundo em salto em comprimento no Mundial de Pista Curta

A portuguesa Agate de Sousa conquistou a medalha de ouro na final do salto em comprimento nos Mundiais de Pista Curta, que estão a ser disputados na Polónia.

A saltadora do Benfica fez 6.92 metros ao quinto ensaio. Também saltou, por exemplo, 6.82 e 6.81 metros.

As outras medalhas ficaram para a italiana Larissa Iapichino (6.87) e a colombiana Natalia Linares (6.80).

Agate de Sousa, de 25 anos, já era a detentora da melhor marca do ano e confirmou o favoritismo com a conquista do título mundial. Venceu todos os concursos em que participou esta temporada.

A sua melhor marca de carreira é 7.03 metros, ainda como santomense, em 2023.

Esta é a primeira medalha para Portugal neste evento que está a decorrer em Torun, mas há outros finalistas com potencial de medalhas, como, por exemplo, Isaac Nader ou Gerson Baldé.

De recordar que Naide Gomes também conquistou este título mundial em Valência 2008. Historicamente, Portugal tem 18 medalhas no indoor.