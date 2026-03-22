- Bola Branca 18h16
- 20 mar, 2026
-
Mundiais de Atletismo
Estafeta masculina na final, estafeta feminina com recorde nacional
22 mar, 2026 - 15:54 • Lusa
As duas provas de 4x400 correram bem para as cores nacionais.
Os portugueses Pedro Afonso, Ericsson Tavares, Omar Elkhatib e João Coelho melhoraram este domingo o recorde nacional da estafeta masculina 4x400 metros nos Mundiais de atletismo em pista coberta, em Torun, na Polónia, com o tempo de 3.04,75 minutos e estão na final.
A anterior melhor marca lusa na estafeta indoor remontava a 3 de março de 2024, nos Mundiais disputados em Glasgow, na Escócia, quando Ericsson Tavares, Ricardo Santos, João Coelho e Omar Elkhatib cumpriram o exercício em 3.06,57 minutos.
O quarteto luso terminou a primeira série no segundo lugar, atrás da Holanda (3.04,66) e à frente dos Estados Unidos (3.04,85), assegurando um dos dois lugares de apuramento direto para a final, marcada para as 19h26.
Portugal terminou as semifinais com o segundo melhor tempo, apenas atrás da formação holandesa, apontando, agora, ao pódio.
"Não olhamos a adversários, quando entramos na pista é para vencer, seja qual for o adversário. Foram os Estados Unidos, mas podia ter sido outra. Estamos no nosso melhor, conseguimos classificar-nos em segundo, estamos bem posicionados e a lutar pelas medalhas. É para ninguém se esquecer que somos pequeninos, mas somos grandes", afirmou João Coelho.
O recordista nacional dos 400 metros realçou a importância do resultado obtido esta manhã, tendo em vista a posição de partida para a final na pista curta da Arena Torun.
"Espero que o mais novo elemento da nossa estafeta, o Pedro, que está a partir, fique bem posicionado e nos dê uma entrada à corda mais favorável. Os meus colegas já correram mais do que uma vez, mas sei que, para uma final, estão sempre preparados para melhorar o recorde nacional", acrescentou o velocista do Sporting.
Portugal vai repetir a final da única presença da estafeta 4x400 metros em Mundiais indoor, em 2024, então, também com recorde nacional e o segundo lugar na série, mas acabando por ser desclassificada na corrida decisiva.
Já as portuguesas Sofia Lavreshina, Fatoumata Diallo, Clara Martinha e Carina Vanessa bateram o recorde nacional da estafeta 4x400 metros, com o registo de 3.31,37 minutos.
O quarteto luso terminou a segunda série das semifinais das estafetas na quarta posição, atrás dos coletivos de Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, com o sétimo tempo das duas séries, fora dos lugares de apuramento para a final que encerra a 21.ª edição dos Mundiais Torun2026.
“Estou muito contente porque corremos, as quatro, o que podíamos correr, demos tudo o que podíamos dar. Claro que ficamos com a sensação de que, se déssemos mais um bocadinho, podíamos estar na final, mas viemos para aproveitar e bater o recorde nacional, por isso o dever está cumprido”, afirmou Carina Vanessa, a porta-voz da estafeta nacional.
O recorde nacional pertencia ao quarteto formado por Fatoumata Diallo, Carina Vanessa, Cátia Azevedo e Vera Barbosa, que, nos Mundiais ‘indoor’ Glasgow2024, concluiu com o tempo de 3.31,93 minutos.
“Viemos exatamente para isto, por isso saímos com a missão cumprida. Era uma tarefa muito difícil, sabíamos disso, que estávamos a alinhar com três equipas muito fortes e, normalmente, muito referenciadas”, reconheceu a velocista do Sporting.
- Bola Branca 18h16
- 20 mar, 2026
-