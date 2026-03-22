  Bola Branca
  20 mar, 2026
Mundiais de Atletismo

Estafeta masculina na final, estafeta feminina com recorde nacional

22 mar, 2026 - 15:54 • Lusa

As duas provas de 4x400 correram bem para as cores nacionais.

Estafeta masculina, 4x400m, Mundial de Pista Curta. Foto: FPA
Estafeta masculina, 4x400m, Mundial de Pista Curta. Foto: FPA
Estafeta feminina, 4x400m, Mundial de Pista Curta. Foto: FPA
Estafeta feminina, 4x400m, Mundial de Pista Curta. Foto: FPA

Os portugueses Pedro Afonso, Ericsson Tavares, Omar Elkhatib e João Coelho melhoraram este domingo o recorde nacional da estafeta masculina 4x400 metros nos Mundiais de atletismo em pista coberta, em Torun, na Polónia, com o tempo de 3.04,75 minutos e estão na final.

A anterior melhor marca lusa na estafeta indoor remontava a 3 de março de 2024, nos Mundiais disputados em Glasgow, na Escócia, quando Ericsson Tavares, Ricardo Santos, João Coelho e Omar Elkhatib cumpriram o exercício em 3.06,57 minutos.

O quarteto luso terminou a primeira série no segundo lugar, atrás da Holanda (3.04,66) e à frente dos Estados Unidos (3.04,85), assegurando um dos dois lugares de apuramento direto para a final, marcada para as 19h26.

Portugal terminou as semifinais com o segundo melhor tempo, apenas atrás da formação holandesa, apontando, agora, ao pódio.

"Não olhamos a adversários, quando entramos na pista é para vencer, seja qual for o adversário. Foram os Estados Unidos, mas podia ter sido outra. Estamos no nosso melhor, conseguimos classificar-nos em segundo, estamos bem posicionados e a lutar pelas medalhas. É para ninguém se esquecer que somos pequeninos, mas somos grandes", afirmou João Coelho.

O recordista nacional dos 400 metros realçou a importância do resultado obtido esta manhã, tendo em vista a posição de partida para a final na pista curta da Arena Torun.

"Espero que o mais novo elemento da nossa estafeta, o Pedro, que está a partir, fique bem posicionado e nos dê uma entrada à corda mais favorável. Os meus colegas já correram mais do que uma vez, mas sei que, para uma final, estão sempre preparados para melhorar o recorde nacional", acrescentou o velocista do Sporting.

Portugal vai repetir a final da única presença da estafeta 4x400 metros em Mundiais indoor, em 2024, então, também com recorde nacional e o segundo lugar na série, mas acabando por ser desclassificada na corrida decisiva.

Já as portuguesas Sofia Lavreshina, Fatoumata Diallo, Clara Martinha e Carina Vanessa bateram o recorde nacional da estafeta 4x400 metros, com o registo de 3.31,37 minutos.

O quarteto luso terminou a segunda série das semifinais das estafetas na quarta posição, atrás dos coletivos de Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, com o sétimo tempo das duas séries, fora dos lugares de apuramento para a final que encerra a 21.ª edição dos Mundiais Torun2026.

“Estou muito contente porque corremos, as quatro, o que podíamos correr, demos tudo o que podíamos dar. Claro que ficamos com a sensação de que, se déssemos mais um bocadinho, podíamos estar na final, mas viemos para aproveitar e bater o recorde nacional, por isso o dever está cumprido”, afirmou Carina Vanessa, a porta-voz da estafeta nacional.

O recorde nacional pertencia ao quarteto formado por Fatoumata Diallo, Carina Vanessa, Cátia Azevedo e Vera Barbosa, que, nos Mundiais ‘indoor’ Glasgow2024, concluiu com o tempo de 3.31,93 minutos.

“Viemos exatamente para isto, por isso saímos com a missão cumprida. Era uma tarefa muito difícil, sabíamos disso, que estávamos a alinhar com três equipas muito fortes e, normalmente, muito referenciadas”, reconheceu a velocista do Sporting.

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda