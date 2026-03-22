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Gerson Baldé campeão do mundo em salto em comprimento no Mundial de Pista Curta

22 mar, 2026 - 19:45 • Diogo Camilo

Atleta português conseguiu a melhor marca mundial do ano no seu último salto, com 8 metros e 46 centímetros.

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[em atualização]

Depois de Agate de Sousa, há nova medalha de ouro para Portugal no salto em comprimento no Mundial de Pista Curta, a realizarem-se em Torun, na Polónia.

Gerson Baldé conquista o primeiro lugar no último salto com 8 metros e 46 centímetros, à frente do italiano Mattia Furlani, com 8,39m e do búlgaro Bozhidar Saraboyukov.

A marca de Gerson Baldé é a melhor marca mundial do ano e ultrapassa também o máximo pessoal, que era 8,32 metros.


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