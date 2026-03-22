Mundiais de Pista Curta
Prata para Isaac Nader nos 1500m
22 mar, 2026 - 17:43 • Carlos Calaveiras
Vitória sorriu a atleta espanhol.
Isaac Nader ficou em segundo lugar nos 1500m nos Mundiais de Pista Curta, em Orun, na Polónia.
O atleta do Benfica cumpriu a distância em 3.40,06 minutos.
A vitória sorriu ao espanhol Mariano Garcia (3.39,63 minutos).
É a segunda medalha de Portugal neste evento depois do ouro conquistado por Agate de Sousa.
[em atualização]
