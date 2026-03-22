  Bola Branca 18h16
  20 mar, 2026
Mundiais de Pista Curta

Prata para Isaac Nader nos 1500m

22 mar, 2026 - 17:43 • Carlos Calaveiras

Vitória sorriu a atleta espanhol.

Mariano Garcia e Isaac Nader, Mundiais de Pista Curta 2026, final 1500m. Foto: Leszek Szymanski/EPA
Mariano Garcia e Isaac Nader, Mundiais de Pista Curta 2026, final 1500m. Foto: Leszek Szymanski/EPA
Adam Spencer, Mariano Garcia e Isaac Nader, Mundiais de Pista Curta 2026, final 1500m. Foto: Leszek Szymanski/EPA. Foto: Adam Warzawa/EPA
Adam Spencer, Mariano Garcia e Isaac Nader, Mundiais de Pista Curta 2026, final 1500m. Foto: Leszek Szymanski/EPA. Foto: Adam Warzawa/EPA

Isaac Nader ficou em segundo lugar nos 1500m nos Mundiais de Pista Curta, em Orun, na Polónia.

O atleta do Benfica cumpriu a distância em 3.40,06 minutos.

A vitória sorriu ao espanhol Mariano Garcia (3.39,63 minutos).

É a segunda medalha de Portugal neste evento depois do ouro conquistado por Agate de Sousa.

[em atualização]

Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 20 mar, 2026
