Presidente da República e Governo felicitam Agate de Sousa

O Presidente da República saudou este domingo Agate Sousa pela conquista do título mundial do salto em comprimento e já telefonou à atleta, destacando que "muito valoriza o atletismo português e projeta o desporto em Portugal".

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"É com grande satisfação que o Presidente da República saúda Agate Sousa pela conquista do título mundial do salto em comprimento, obtido no Campeonato do Mundo de Pista Coberta que está a decorrer em Torún, na Polónia", refere António José Seguro, numa nota divulgada na página oficial de Belém.

Fonte de Belém adiantou à Lusa que o chefe de Estado já falou ao telefone com a atleta.

"O Presidente da República destaca ainda a prestação dos nossos atletas, com a obtenção de bons resultados e recordes nacionais, e envia, em nome de Portugal e dos portugueses, calorosas saudações à atleta campeã do mundo, ao "staff" técnico e à Federação Portuguesa de Atletismo por este extraordinário feito desportivo, que muito valoriza o atletismo português e projeta o desporto em Portugal", acrescenta a nota.

Montenegro exalta "talento e dedicação" de Agate Sousa



O primeiro-ministro, Luís Montenegro, destacou o "talento e dedicação" que permitiu a Agate Sousa sagrar-se hoje campeã mundial do salto em comprimento nos Campeonatos do Mundo de atletismo em pista curta, em Torun, na Polónia.

"Num verdadeiro salto para o ouro, Agate de Sousa mostrou mais uma vez o seu talento e dedicação, nos Mundiais de pista curta. Honrou Portugal e o nosso atletismo. Parabéns por mais uma enorme conquista que muito nos orgulha e emociona", escreveu o primeiro-ministro, nas redes sociais.