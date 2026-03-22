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- 20 mar, 2026
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ATLETISMO
Presidente da República e Governo felicitam Agate de Sousa
22 mar, 2026 - 13:14 • Lusa
Atleta conquistou título mundial do salto em comprimento e já recebeu telefonema de Seguro.
O Presidente da República saudou este domingo Agate Sousa pela conquista do título mundial do salto em comprimento e já telefonou à atleta, destacando que "muito valoriza o atletismo português e projeta o desporto em Portugal".
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"É com grande satisfação que o Presidente da República saúda Agate Sousa pela conquista do título mundial do salto em comprimento, obtido no Campeonato do Mundo de Pista Coberta que está a decorrer em Torún, na Polónia", refere António José Seguro, numa nota divulgada na página oficial de Belém.
Fonte de Belém adiantou à Lusa que o chefe de Estado já falou ao telefone com a atleta.
"O Presidente da República destaca ainda a prestação dos nossos atletas, com a obtenção de bons resultados e recordes nacionais, e envia, em nome de Portugal e dos portugueses, calorosas saudações à atleta campeã do mundo, ao "staff" técnico e à Federação Portuguesa de Atletismo por este extraordinário feito desportivo, que muito valoriza o atletismo português e projeta o desporto em Portugal", acrescenta a nota.
Montenegro exalta "talento e dedicação" de Agate Sousa
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, destacou o "talento e dedicação" que permitiu a Agate Sousa sagrar-se hoje campeã mundial do salto em comprimento nos Campeonatos do Mundo de atletismo em pista curta, em Torun, na Polónia.
"Num verdadeiro salto para o ouro, Agate de Sousa mostrou mais uma vez o seu talento e dedicação, nos Mundiais de pista curta. Honrou Portugal e o nosso atletismo. Parabéns por mais uma enorme conquista que muito nos orgulha e emociona", escreveu o primeiro-ministro, nas redes sociais.
Governo saúda "feito extraordinário" de Agate Sousa
A ministra da Cultura, Juventude e Desporto saudou o "feito extraordinário" da portuguesa Agate Sousa, que hoje se sagrou campeã mundial do salto em comprimento nos Campeonatos do Mundo de atletismo em pista curta, na Polónia.
"Portugal celebra hoje um feito extraordinário. Agate de Sousa é campeã mundial de salto em comprimento, conquistando o ouro nos Mundiais de pista curta, na Polónia, com um salto de 6,92m! Um exemplo de talento, dedicação e superação que inspira toda uma geração. Parabéns, campeã!", escreveu Margarida Balseiro Lopes, nas redes sociais.
A portuguesa Agate Sousa conquistou este sábado a medalha de ouro do salto em comprimento nos Campeonatos do Mundo de atletismo em pista curta, em Torun, na Polónia, reeditando o feito de Naide Gomes, 18 anos depois.
A atleta do Benfica, de 25 anos, venceu a final direta com um salto a 6,92 metros, na sua quinta tentativa, tornando-se na segunda medalhada portuguesa na disciplina, depois da recordista nacional Naide Gomes, campeã em Valência2008 e vice-campeã em Moscovo2006 e Doha2010.
Na estreia em Mundiais "indoor", Agate Sousa iniciou a final com 6,73 metros e assegurou o triunfo com os 6,92 da penúltima tentativa, superando, num concurso consistente, ainda com ensaios a 6,82 e 6,81, a italiana Larissa Iapichino (6,87, no último salto), campeã da Europa em pista coberta, e relegando para o terceiro lugar a colombiana Natalia Linares (6,80).
Agate Sousa, terceira classificada nos Europeus ao ar livre Roma2024, que tem como recorde pessoal os 7,03 metros alcançados em 2023, ainda como são-tomense, conquistou a 18.ª medalha de Portugal em Mundiais em pista coberta, a sexta de ouro e a primeira na 21.ª edição, que hoje termina na Arena Torun, na Polónia.
[Notícia atualizada às 15h37 com a reação do Governo]
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