O ex-internacional Bruno Torres é o novo selecionador português de futebol de praia, sucedendo a Mário Narciso, que se torna conselheiro da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), anunciou esta sgunda-feira o organismo

"Mário Narciso vai deixar o cargo de selecionador nacional de futebol de praia para assumir a função de "advisor" do presidente da FPF e da estrutura da Direção Técnica Nacional para a modalidade. O novo selecionador nacional de futebol de praia será Bruno Torres", lê-se no comunicado da FPF.

Como jogador, Bruno Torres foi campeão mundial em 2015 e 2019, sob orientação de Mário Narciso, tendo, já como treinador, vencido três campeonatos, cinco Taças de Portugal, dois Mundialitos de clubes e três Euro Winners Cup.

Mário Narciso, que recebeu Voto de Louvor da direção da FPF, esteve 13 anos como selecionador e conquistou dois Mundiais, cinco Ligas Europeias, uma Taça da Europa, quatro Mundialitos e uns Jogos Europeus.

"Foi um verdadeiro privilégio ter, como selecionador nacional, contribuído para a evolução do futebol de praia português, bem expressa nos diversos títulos conquistados ao longo de mais de uma década. E será um privilégio continuar ligado à FPF, agora em funções diferentes e mais abrangentes, mantendo o mesmo espírito e a mesma ambição: continuar a contribuir, numa perspetiva mais global, para a evolução da modalidade, garantindo que Portugal continuará a assumir o seu papel de liderança no futebol de praia a nível mundial", disse Mário Narciso.

O presidente da FPF agradeceu "a dedicação demonstrada por Mário Narciso durante os mais de 10 anos como selecionador nacional, bem como o seu contributo para o crescimento da modalidade e todas as alegrias" que deu.

Bruno Torres assume, de imediato, as funções, depois de Mário Narciso ter dirigido um último estágio, que terminou hoje em Sesimbra.