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Mundiais de Pista Curta
Estafeta portuguesa em quinto lugar na final
23 mar, 2026 - 00:11 • Lusa
Quarteto luso tinha conseguido um novo recorde nacional na qualificação.
Portugal ficou em quinto lugar na final da estafeta masculina 4x400 metros dos Mundiais de atletismo em pista curta Torun2026, com o tempo de 3.08,34 minutos.
Poucas horas depois de terem fixado o recorde nacional em 3.04,75 minutos, no segundo lugar da primeira série, atrás dos Países Baixos (3.04,66) e à frente dos Estados Unidos (3.04,85), Pedro Afonso, Ericsson Tavares, Omar Elkhatib e João Coelho enfrentaram uma final atribulada.
Pedro Afonso, no primeiro percurso, foi empurrado pelo norte-americano Justin Robinson, enquanto Ericsson Tavares foi pisado, tendo mesmo de ser assistido na pista curta polaca.
Os Estados Unidos revalidaram o título, em 3.011,52 minutos, o novo recorde dos campeonatos, impondo-se aos seus antecessores da Bélgica (3.03,29), enquanto a Jamaica caiu do segundo para o terceiro posto (3.05,99).
"Não foi bem uma estafeta, foi uma batalha, e não posso dizer que não estivesse à espera disso. Eu já sabia que iam entrar neste antidesportivismo. Como até sou grande, consigo defender bem a corda, mas foi um bocado difícil para o meu colega Ericsson, que sofreu uma lesão perto do tendão, e para o Pedro, que levou um empurrão", começou por descrever Omar Elkhatib.
Na zona mista da Arena Torun, João Coelho, o recordista nacional dos 400 metros, acabou por realçar o feito da semifinal, cuja marca permitiu disputar esta "batalha".
"Acho que não vale tudo. O que podemos tirar é que demos tudo, mas acho que os nossos adversários devem melhorar como desportistas", vincou o velocista do Sporting.
A anterior melhor marca lusa na estafeta ‘indoor’ tinha sido obtida em 3 de março de 2024, nos Mundiais disputados em Glasgow, na Escócia, quando Ericsson Tavares, Ricardo Santos, João Coelho e Omar Elkhatib cumpriram o exercício em 3.06,57 minutos.
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