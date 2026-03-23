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Mundiais de Pista Curta

Estafeta portuguesa em quinto lugar na final

23 mar, 2026 - 00:11 • Lusa

Quarteto luso tinha conseguido um novo recorde nacional na qualificação.

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Portugal ficou em quinto lugar na final da estafeta masculina 4x400 metros dos Mundiais de atletismo em pista curta Torun2026, com o tempo de 3.08,34 minutos.

Poucas horas depois de terem fixado o recorde nacional em 3.04,75 minutos, no segundo lugar da primeira série, atrás dos Países Baixos (3.04,66) e à frente dos Estados Unidos (3.04,85), Pedro Afonso, Ericsson Tavares, Omar Elkhatib e João Coelho enfrentaram uma final atribulada.

Pedro Afonso, no primeiro percurso, foi empurrado pelo norte-americano Justin Robinson, enquanto Ericsson Tavares foi pisado, tendo mesmo de ser assistido na pista curta polaca.

Os Estados Unidos revalidaram o título, em 3.011,52 minutos, o novo recorde dos campeonatos, impondo-se aos seus antecessores da Bélgica (3.03,29), enquanto a Jamaica caiu do segundo para o terceiro posto (3.05,99).

"Não foi bem uma estafeta, foi uma batalha, e não posso dizer que não estivesse à espera disso. Eu já sabia que iam entrar neste antidesportivismo. Como até sou grande, consigo defender bem a corda, mas foi um bocado difícil para o meu colega Ericsson, que sofreu uma lesão perto do tendão, e para o Pedro, que levou um empurrão", começou por descrever Omar Elkhatib.

Na zona mista da Arena Torun, João Coelho, o recordista nacional dos 400 metros, acabou por realçar o feito da semifinal, cuja marca permitiu disputar esta "batalha".

"Acho que não vale tudo. O que podemos tirar é que demos tudo, mas acho que os nossos adversários devem melhorar como desportistas", vincou o velocista do Sporting.

A anterior melhor marca lusa na estafeta ‘indoor’ tinha sido obtida em 3 de março de 2024, nos Mundiais disputados em Glasgow, na Escócia, quando Ericsson Tavares, Ricardo Santos, João Coelho e Omar Elkhatib cumpriram o exercício em 3.06,57 minutos.

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