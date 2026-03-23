Nairo Quintana termina carreira no fim de 2026

O colombiano Nairo Quintana, de 36 anos, vai terminar a carreira no fim de 2026, após 17 temporadas em que afirmou como um dos melhores trepadores do pelotão internacional, anunciou hoje o ciclista da Movistar.

"Venho informar que esta é a minha última época como ciclista profissional. Cada prova será como uma última dança", revelou Nairo Quintana, em conferência de imprensa, na véspera do arranque da Volta à Catalunha.

Vencedor da Volta a Itália em 2014 e da Volta a Espanha em 2016, o ciclista é um ídolo na Colômbia, apesar de não ter conseguido realizar o que chamou de "o sonho amarelo": a conquista da Volta a França, a mais importante competição velocipédica mundial.

O melhor que o 'condor' conseguiu foi terminar no segundo lugar, em 2013 e 2015, em ambas atrás do britânico Chris Froome, e um terceiro, em 2016, além de três vitórias em etapas, na época áurea do ciclista colombiano.

O peso dos anos tem-se feito sentir e o veterano corredor celebrou a 51.ª e última vitória há mais de quatro anos, em 10 de fevereiro de 2022, quando se impôs no Tour des Alpes Maritimes et du Var.

Nesse mesmo ano, Nairo Quintana foi desclassificado na Volta a França, a sua grande paixão, poucas semanas depois de ter terminado o Tour no sexto lugar, na sequência de um controlo antidoping positivo, que o manteve afastado da competição durante ano.

Regressou pela mão da Movistar, mas sem o protagonismo de outrora. "O ciclismo tem sido a minha vida, mas este não é o fim da minha história. Hoje não é uma despedida, mas um novo começo. Quero continuar a construir, criar empresas, apoiar o desporto competitivo e recreativo e retribuir aos jovens tudo o que ciclismo me deu. Quero que mais crianças sonhem como eu sonhei", afirmou.