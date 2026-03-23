- Bola Branca 18h16
- 20 mar, 2026
-
NBA
Queta apagado na primeira vitória dos Wolves em Boston em 21 anos
23 mar, 2026 - 09:43 • Inês Braga Sampaio
Poste português não passou dos quatro pontos, na primeira derrota em casa dos Celtics com Minnesota desde 2005.
Os Boston Celtics perderam pela primeira vez com os Minnesota Timberwolves desde 2005, na madrugada desta segunda-feira. Neemias Queta jogou, mas esteve apagado, tal como a maioria da equipa.
O poste português registou quatro pontos, dez ressaltos, uma assistência e dois roubos de bola nos 26 minutos e 57 segundos que esteve em campo pelos Celtics.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
O melhor da equipa de Boston foi Jaylen Brown, que chegou aos 29 pontos. Jayson Tatum assinou um duplo-duplo de 16 pontos e 11 ressaltos.
Do lado dos Wolves, destacaram-se Bones Hyland, com 23 pontos, Ayo Dosunmu, com 17, Rudy Gobert, com nove pontos e 14 ressaltos, e Jaden McDaniels, com 19 pontos.
Desde 2005 que os Celtics não perdiam com os Wolves em Boston. Pouco muda nas contas desta época, contudo, uma vez que ambas as equipas já garantiram um lugar nos play-offs.
- Bola Branca 18h16
- 20 mar, 2026
-