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Seleção de atletismo recebida em Belém
23 mar, 2026 - 00:39
Comitiva regressa a casa com três medalhas, duas de ouro e uma de prata.
A seleção de atletismo vai ser recebido, esta segunda-feira, pelo Presidente da República António José Seguro.
A equipa das quinas chega ao aeroporto de Lisboa, às 13h55, e segue de autocarro para o Palácio de Belém.
De recordar que a comitiva lusa, em Torun, na Polónia, conquistou três medalhas: duas de ouro no salto em comprimento, por Agate de Sousa e Gerson Baldé, e uma de prata por Isaac Nader, nos 1500 metros.
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