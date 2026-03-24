Sinner bate recorde de Djokovic de mais sets seguidos ganhos

Jannik Sinner bateu, na segunda-feira, o recorde de Novak Djokovic de mais sets ganhos de forma consecutiva num Masters de ténis.

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O tenista italiano, número dois do mundo, venceu os 25.º e 26.º parciais seguidos em torneios desta categoria na vitória sobre o francês Corentin Moutet, 31.º do ranking ATP, nos 16 avos de final do Open de Miami.

"Estou muito feliz. Este desporto é imprevisível, por isso tentamos manter a atenção o máximo possível", reagiu Sinner, ainda no court.

O recorde de Djokovic estava em 24 sets consecutivos ganhos em Masters 1.000, uma marca que durava desde 2016. Dez anos depois, Sinner supera o registo e ainda está a caminho de igualar outro feito, este com nove anos: ser o primeiro homem desde Roger Federer, em 2017, a completar o "Sunshine Double", ou seja, conquistar Indian Wells e o Miami Open na mesma época. O primeiro já está — venceu a 15 de março.

Nos oitavos de final em Miami, Sinner terá pela frente, esta terça-feira, o norte-americano Alex Michelsen, atual número 30 do mundo.