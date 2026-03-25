Desclassificação entrega medalha de bronze a Filipe Marques

O português Filipe Marques subiu ao terceiro lugar na prova de triatlo PTS5 dos Jogos Paralímpicos de Paris'2024, após a desclassificação do brasileiro Ronan Cordeiro por violação das regras antidopagem, anunciou esta quarta-feira o Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

"Segundo informação transmitida ao CPP, Ronan Nunes Cordeiro apresentou um resultado analítico adverso num controlo realizado em competição a 2 de setembro de 2024, tendo sido suspenso preventivamente e posteriormente desclassificado, com a consequente perda da medalha de prata", refere o organismo português.

O CPP, que foi formalmente informado da decisão pelo Comité Paralímpico Internacional (IPC), explica que o resultado oficial da competição foi entretanto atualizado, "passando o alemão Martin Schulz a ocupar o segundo lugar, enquanto Filipe Marques, inicialmente quarto classificado, recebe agora a medalha de bronze" de uma prova que foi vencida pelo norte-americano Chris Hammer.

Na nota, o CPP considera que, com esta decisão, "foi reposta a verdade desportiva, reafirmando o compromisso com a integridade no desporto e com uma política de tolerância zero em matéria de dopagem, em conformidade com o Código Mundial Antidopagem, o Comité Paralímpico Internacional e as federações internacionais competentes".

Em 2 de setembro de 2024, Filipe Marques terminou na quarta posição, a 40 segundos do bronze, a prova de triatlo PT5 dos Jogos Paralímpicos Paris2024, adiada por um dia devido à má qualidade da água do rio Sena.

Na estreia lusa em competições paralímpicas de triatlo, Filipe Marques, que conseguiu um diploma, terminou com o tempo total de 59.59 minutos, a 40 segundos do alemão Martin Schulz (59.19), que conseguiu a medalha de bronze.

O norte-americano Chris Hammer, que foi o único a terminar abaixo dos 59 minutos (58.44), sagrou-se campeão paralímpico e o brasileiro Ronan Cordeiro (59.01) conquistou a prata.

Com a atribuição da medalha de bronze a Filipe Marques, Portugal volta a somar sete lugares de pódio conseguidos nos Jogos Paralímpicos Paris'2024, que tinham descido para seis depois de Luís Costa ter sido desclassificado devido a um caso de doping, e perdido o bronze conquistado no contrarrelógio de ciclismo de estrada da classe H5.

Em 12 participações em Jogos Paralímpicos, Portugal volta a somar um total de 101 medalhas conquistadas.