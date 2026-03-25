Grupo denuncia insultos racistas a atletas medalhados

O Grupo de Ação Conjunta - Contra o Racismo e a Xenofobia denunciou esta terça-feira insultos aos três atletas portugueses medalhados nos Campeonatos do Mundo de atletismo em pista curta, disputados em Torun, na Polónia.

Um dia depois de Agate de Sousa e Gerson Baldé terem conquistado os títulos mundiais no salto em comprimento e Isaac Nader a medalha de prata nos 1.500 metros, este coletivo, que reúne mais de 80 coletivos contra o racismo, a xenofobia e o fascismo, partilhou vários comentários discriminatórios publicados nas redes sociais.

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Este grupo estrutura recorda que estes insultos são crime, apelando à sensibilização da população sobre os conceitos de racismo, de preconceito racial ou discriminação racial.

"Os comentários racistas nas redes sociais contra Agate de Sousa, Gerson Baldé e Isaac Nader são crime e devem ser denunciados! (...) Continuamos a expor algumas dessas situações, para que mais pessoas compreendam que a cor da pele não identifica a nacionalidade de ninguém", lê-se na página oficial desta estrutura narede social Instagram.

Portugal conquistou pela primeira vez três medalhas numa edição dos Mundiais "indoor", duas de ouro, também de forma inédita.

O quarto lugar no "medalheiro" de Torun2026, em igualdade com a Ucrânia, apenas atrás de Estados Unidos (oito ouros, sete pratas e seis bronzes), Reino Unido (quatro ouros) e Itália (três ouros e duas pratas), aumenta o histórico nacional em todas as 21 edições – Paris1985 não teve a designação de Campeonatos do Mundo, mas de Jogos Mundiais em pista coberta para 20 "metais", sete dos quais de ouro.