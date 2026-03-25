Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Grupo denuncia insultos racistas a atletas medalhados

25 mar, 2026 - 00:08 • Lusa

"Os comentários racistas nas redes sociais contra Agate de Sousa, Gerson Baldé e Isaac Nader são crime e devem ser denunciados", apela o Grupo de Ação Conjunta - Contra o Racismo e a Xenofobia.

A+ / A-

O Grupo de Ação Conjunta - Contra o Racismo e a Xenofobia denunciou esta terça-feira insultos aos três atletas portugueses medalhados nos Campeonatos do Mundo de atletismo em pista curta, disputados em Torun, na Polónia.

Um dia depois de Agate de Sousa e Gerson Baldé terem conquistado os títulos mundiais no salto em comprimento e Isaac Nader a medalha de prata nos 1.500 metros, este coletivo, que reúne mais de 80 coletivos contra o racismo, a xenofobia e o fascismo, partilhou vários comentários discriminatórios publicados nas redes sociais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Este grupo estrutura recorda que estes insultos são crime, apelando à sensibilização da população sobre os conceitos de racismo, de preconceito racial ou discriminação racial.

"Os comentários racistas nas redes sociais contra Agate de Sousa, Gerson Baldé e Isaac Nader são crime e devem ser denunciados! (...) Continuamos a expor algumas dessas situações, para que mais pessoas compreendam que a cor da pele não identifica a nacionalidade de ninguém", lê-se na página oficial desta estrutura narede social Instagram.

Portugal conquistou pela primeira vez três medalhas numa edição dos Mundiais "indoor", duas de ouro, também de forma inédita.

O quarto lugar no "medalheiro" de Torun2026, em igualdade com a Ucrânia, apenas atrás de Estados Unidos (oito ouros, sete pratas e seis bronzes), Reino Unido (quatro ouros) e Itália (três ouros e duas pratas), aumenta o histórico nacional em todas as 21 edições – Paris1985 não teve a designação de Campeonatos do Mundo, mas de Jogos Mundiais em pista coberta para 20 "metais", sete dos quais de ouro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

Casa Comum

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda