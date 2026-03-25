Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 25 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Jens Verbrugghe vence primeira etapa da Volta ao Alentejo

25 mar, 2026 - 19:04 • Lusa

Afonso Lopes é o melhor português, a sete segundos do camisola amarela.

A+ / A-

O ciclista belga Jens Verbrugghe é o primeiro líder da 43.ª Volta ao Alentejo, depois de ter batido ao sprint o venezuelano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) na chegada a Almodôvar.

Filho do classicómano Rik Verbrugghe, o jovem corredor da equipa de desenvolvimento da NSN superiorizou-se a Linarez, que já venceu quatro etapas na Alentejana, no final dos 173,7 quilómetros desde Sines.

O espanhol Roger Pareta, da equipa de desenvolvimento da Movistar, foi terceiro, com as mesmas 3:56.06 horas do vencedor, com Francisco Campos (Tavira-Crédito Agrícola) a ser o melhor português, na sétima posição.

Na geral, Jens Verbrugghe, de 21 anos, lidera com quatro segundos de vantagem sobre o ciclista da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, enquanto Pareta fecha o pódio, a seis segundos.

Afonso Lopes (Feiras dos Sofás-Boavista) é o melhor luso na geral, ocupando a quinta posição, a sete segundos do camisola amarela.

Antes de estarem decorridos 20 quilómetros, já Lopes andava em fuga na companhia de Gonçalo Leaça (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), José Moreira (Gi Group-Simoldes-UDO), do espanhol Eduardo Landaluce (Óbidos) e do belga Jort Dockx (Cortizo).

O quinteto, que chegou a ter três minutos de vantagem, ficou posteriormente reduzido aos três ciclistas portugueses, que foram alcançados pelo pelotão, sempre comandado pela Anicolor-Campicarn, a 25 quilómetros do final.

Na complicada aproximação à meta, a NSN Development Team assumiu o comando do grupo, vendo o seu trabalho recompensado pela vitória do belga.

Na quinta-feira, a segunda etapa da Volta ao Alentejo liga Ferreira do Alentejo a Montemor-o-Novo, no total de 161,4 quilómetros praticamente sem dificuldades.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 25 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Ajuda humanitária

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerr(...)

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos