Jens Verbrugghe vence primeira etapa da Volta ao Alentejo

O ciclista belga Jens Verbrugghe é o primeiro líder da 43.ª Volta ao Alentejo, depois de ter batido ao sprint o venezuelano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) na chegada a Almodôvar.

Filho do classicómano Rik Verbrugghe, o jovem corredor da equipa de desenvolvimento da NSN superiorizou-se a Linarez, que já venceu quatro etapas na Alentejana, no final dos 173,7 quilómetros desde Sines.

O espanhol Roger Pareta, da equipa de desenvolvimento da Movistar, foi terceiro, com as mesmas 3:56.06 horas do vencedor, com Francisco Campos (Tavira-Crédito Agrícola) a ser o melhor português, na sétima posição.

Na geral, Jens Verbrugghe, de 21 anos, lidera com quatro segundos de vantagem sobre o ciclista da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, enquanto Pareta fecha o pódio, a seis segundos.

Afonso Lopes (Feiras dos Sofás-Boavista) é o melhor luso na geral, ocupando a quinta posição, a sete segundos do camisola amarela.

Antes de estarem decorridos 20 quilómetros, já Lopes andava em fuga na companhia de Gonçalo Leaça (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), José Moreira (Gi Group-Simoldes-UDO), do espanhol Eduardo Landaluce (Óbidos) e do belga Jort Dockx (Cortizo).

O quinteto, que chegou a ter três minutos de vantagem, ficou posteriormente reduzido aos três ciclistas portugueses, que foram alcançados pelo pelotão, sempre comandado pela Anicolor-Campicarn, a 25 quilómetros do final.

Na complicada aproximação à meta, a NSN Development Team assumiu o comando do grupo, vendo o seu trabalho recompensado pela vitória do belga.

Na quinta-feira, a segunda etapa da Volta ao Alentejo liga Ferreira do Alentejo a Montemor-o-Novo, no total de 161,4 quilómetros praticamente sem dificuldades.