NBA vai crescer para 32 equipas

A NBA aprovou o aumento de equipas de 30 para 32 a partir da época 2028/29.

Las Vegas e Seattle são os principais candidatos a receber as novas equipas. Cada um deve ter que investir entre sete a 10 mil milhões de dólares (de seis a 8,6 mil milhões de euros).

Adam Silver, comissário da NBA, diz que “a votação de hoje reflete o interesse do nosso Conselho em explorar uma possível expansão para Las Vegas e Seattle, dois mercados com um longo histórico de apoio ao basquetebol da NBA. Estamos ansiosos para dar este próximo passo e interagir com as partes interessadas".

A confirmar-se estas duas entradas, vai ser necessário que Minnesota Timberwolves ou Memphis Grizzlies passem da Conferência Oeste, para o lado Este.