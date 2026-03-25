Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 25 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Basquetebol

NBA vai crescer para 32 equipas

25 mar, 2026 - 17:22

Las Vegas e Seattle devem ser as duas cidades contempladas.

A+ / A-

A NBA aprovou o aumento de equipas de 30 para 32 a partir da época 2028/29.

Las Vegas e Seattle são os principais candidatos a receber as novas equipas. Cada um deve ter que investir entre sete a 10 mil milhões de dólares (de seis a 8,6 mil milhões de euros).

Adam Silver, comissário da NBA, diz que “a votação de hoje reflete o interesse do nosso Conselho em explorar uma possível expansão para Las Vegas e Seattle, dois mercados com um longo histórico de apoio ao basquetebol da NBA. Estamos ansiosos para dar este próximo passo e interagir com as partes interessadas".

A confirmar-se estas duas entradas, vai ser necessário que Minnesota Timberwolves ou Memphis Grizzlies passem da Conferência Oeste, para o lado Este.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 25 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Ajuda humanitária

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerr(...)

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos