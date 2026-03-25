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Sem Patrícia Sampaio, conheça os convocados para o Europeu de Judo

25 mar, 2026 - 16:46

São 10 os eleitos para o Euro que vai decorrer na Geórgia.

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São 10 os judocas portugueses convocados para o Europeu de Judo.

A convocatória de Marco Morais (femininos) e Pedro Soares (masculinos) foi conhecida esta quarta-feira.

Nota para as ausências de Patrícia Sampaio (Gualdim Pais) que fez uma rotura no ligamento lateral interno do joelho esquerdo, e de Catarina Costa (Ac. Coimbra).

Convocados:

Femininos

Maria Siderot (-52 kg, Sporting), Taís Pina (Algés), Bárbara Timo (-70 kg, Benfica) e Rochele Nunes (+78 kg, Benfica).

Masculinos:

Bernardo Tralhão (-60 kg, ACM), Miguel Gago (-66 kg, Ac. Coimbra), Otari Kvantidze (-73 kg, Sporting), João Fernando (-81 kg, Sporting), Jorge Fonseca (-100 kg, Sporting), Diogo Brites (+100 kg, Sporting).

O evento vai decorrer na capital da Geórgia, entre 16 e 19 de abril
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