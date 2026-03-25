Ciclismo
Ventos fortes obrigam a encurtar etapa da Volta à Catalunha
25 mar, 2026 - 21:21 • Lusa
Última subida desta quinta-feira não vai ser realizada pelos ciclistas. João Almeida está a 20 segundos da frente.
A quarta etapa da Volta à Catalunha em bicicleta foi encurtada devido à previsão de ventos fortes no alto de Vallter, a contagem de categoria especial à qual os ciclistas já não vão subir esta quinta-feira.
Em comunicado, a organização da prova catalã indica que estão previstos ventos de 90 km/h para o alto de Vallter, uma montanha a 2.110 metros de altitude, onde deveria terminar a quarta tirada, pelo que foi "forçada a encurtar o percurso".
"A etapa, que começa em Mataró, vai acabar em Camprodon", acrescenta a nota.
Assim, a quarta tirada deverá perder cerca de 20 quilómetros dos 173 quilómetros inicialmente previstos, ficando também amputada da sua maior dificuldade.
A Volta à Catalunha é liderada pelo francês Dorian Godon (INEOS), que tem 11 segundos de vantagem sobre o belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) e 16 sobre o britânico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5).
O português João Almeida é 23.º da geral, a 20 segundos do campeão francês, mas está a apenas dois segundos do dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), o grande favorito a conquistar esta edição da prova espanhola.
