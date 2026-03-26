Futsal
Benfica perde contra último classificado
26 mar, 2026 - 21:02
Surpresa no campeonato de futsal.
O Benfica perdeu 4-3 contra o Famalicão em partida da jornada 20 do campeonato de futsal.
É a primeira derrota dos encarnados na liga e precisamente contra o lanterna vermelha.
Márcio Moreira (2), Alan Gitahy e Natan Minatti fizeram os golos dos minhotos.
Já pelas águias marcaram Arthur, André Coelho e Pany Varela.
Apesar da derrota, o Benfica mantém a liderança no campeonato.
