Benfica perde contra último classificado

26 mar, 2026 - 21:02

Surpresa no campeonato de futsal.

O Benfica perdeu 4-3 contra o Famalicão em partida da jornada 20 do campeonato de futsal.

É a primeira derrota dos encarnados na liga e precisamente contra o lanterna vermelha.

Márcio Moreira (2), Alan Gitahy e Natan Minatti fizeram os golos dos minhotos.

Já pelas águias marcaram Arthur, André Coelho e Pany Varela.

Apesar da derrota, o Benfica mantém a liderança no campeonato.

