- Bola Branca 18h15
- 26 mar, 2026
-
Em Destaque
Liga dos Campeões
Benfica, Sporting e FC Porto ganham na Champions de hóquei em patins
26 mar, 2026 - 23:57
Encarnados lideram um grupo e dragões o outro.
Mais uma noite de várias vitórias para as equipas portuguesas na nona jornada da Liga dos Campeões de hóquei em patins.
O Benfica – que continua invicto na temporada – derrotou a Oliveirense, em casa, por 3-1, e lidera o grupo B.
O Óquei de Barcelos – campeão europeu em título – empatou 4-4 diante do Liceo da Corunha.
Quem também garantiu lugar nos quartos foi o Sporting, que venceu o Bassano, por 3-1.
Já o FC Porto carimbou a liderança do grupo A com vitória 2-0 sobre o Réus.
Comentários