Liga dos Campeões

Benfica, Sporting e FC Porto ganham na Champions de hóquei em patins

26 mar, 2026 - 23:57

Encarnados lideram um grupo e dragões o outro.

Mais uma noite de várias vitórias para as equipas portuguesas na nona jornada da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

O Benfica – que continua invicto na temporada – derrotou a Oliveirense, em casa, por 3-1, e lidera o grupo B.

O Óquei de Barcelos – campeão europeu em título – empatou 4-4 diante do Liceo da Corunha.

Quem também garantiu lugar nos quartos foi o Sporting, que venceu o Bassano, por 3-1.

Já o FC Porto carimbou a liderança do grupo A com vitória 2-0 sobre o Réus.

Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 mar, 2026
Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

A velha Constituição, a nova Lusa e um Líbano em polvorosa

A velha Constituição, a nova Lusa e um Líbano em polvo(...)

Flotilha chega a Havana com toneladas de ajuda

Flotilha chega a Havana com toneladas de ajuda

Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”