Conheça sorteio para Europeu de Andebol

A Suécia, pentacampeã europeia de andebol masculino, vai defrontar Grécia, Luxemburgo e Macedónia do Norte no Grupo 8 da qualificação para o Europeu'2028, para o qual Portugal já está apurado por ser coorganizador, ditou esta quinta-feira o sorteio.

O Europeu é coorganizado por Portugal, Espanha e Suíça, que, apesar de estarem dispensados da qualificação, vão disputar a Taça Europeia (EHF EURO Cup) com a campeã em título, a Dinamarca, cuja estreia está marcada para o início de novembro.

Esta quinta-feira, no Museu do Tesouro Real, em Lisboa, ficaram definidos os grupos da qualificação, num sorteio que envolveu 32 seleções e marcou o arranque oficial da corrida às 20 vagas ainda disponíveis para o Europeu de 2028. O evento assinala também o regresso da competição a Portugal, que volta a ser palco da fase final 34 anos depois da sua primeira organização.

O Grupo 1 vai juntar Países Baixos, Finlândia, Lituânia e Croácia, enquanto o Grupo 2 é formado por Áustria, Turquia, Geórgia e Noruega, sendo um dos conjuntos mais equilibrados.

Já o Grupo 3 reúne Sérvia, Estónia, Ucrânia e Islândia, com os sérvios e os ucranianos a surgirem como principais candidatos.

No Grupo 4, encontram-se Ilhas Faroé, Kosovo, Montenegro e Hungria, enquanto o Grupo 5 é formado por República Checa, Israel, Bósnia e Herzegovina e Eslovénia.

Por sua vez, o Grupo 6 é um dos mais competitivos da competição, com Polónia, Letónia, Roménia e a tetracampeã França, bem como o fim, o Grupo 7, que apresenta Itália, Eslováquia, Bélgica e Alemanha - quatro seleções habituadas a fases finais.

Para a fase final do Europeu apuram-se os dois primeiros classificados de cada grupo, bem como os quatro melhores terceiros classificados.

O calendário da fase de qualificação e da Taça Europeia compreende seis jornadas, disputadas em grupos de quatro equipas: a Ronda 1 decorre em 04 e 05 de novembro, seguindo-se a Ronda 2 em 07 e 08 de novembro. A competição regressa em 10 e 11 de março de 2027 para a Ronda 3 e em 13 e 14 de março para a Ronda 4.

As últimas duas jornadas estão marcadas para 5 e 6 de maio (Ronda 5) e 09 de maio de 2027 (Ronda 6).

Durante o sorteio, Rui Silva, jogador da seleção portuguesa e do FC Porto, destacou que a realização do Europeu em Portugal representa uma oportunidade única para aproximar a seleção dos adeptos.

"Como jogador, espero que Portugal possa ter muito apoio", afirmou.

Depois do histórico quinto lugar no último Europeu, Portugal garantiu a presença no Mundial de 2027, na Alemanha, no qual integrará o Grupo F, em Magdeburgo, entre 13 e 31 de janeiro.

O Europeu de 2028 decorrerá de 13 a 30 de janeiro e, em Portugal, os holofotes estarão na MEO Arena, em Lisboa, que receberá duas fases de grupos e um grupo da "main round", enquanto os restantes jogos terão lugar em Valência, Madrid e Zurique.

O maior pavilhão da capital portuguesa, que já recebeu a final do Mundial de 2003, vai receber dois grupos da fase preliminar e um da "main round", enquanto a cidade suíça acolhe apenas duas "poules" da primeira fase.

Em Espanha, os jogos dividem-se por Madrid e Valência, com as duas cidades a receberem grupos da fase preliminar, "main round" e o fim de semana final, com meias-finais, final, mas também a disputa pelos sétimo, quinto lugar e terceiro lugares.

A Suécia continua a liderar o palmarés europeu com cinco títulos, seguida da França, com quatro, e da Dinamarca, que soma três conquistas, incluindo a mais recente em fevereiro, ultrapassando Alemanha e Espanha, ambas com dois troféus, enquanto a Rússia conta um.