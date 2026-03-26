Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Andebol

Conheça sorteio para Europeu de Andebol

26 mar, 2026 - 21:32 • Lusa

Portugal já está apurado por ser co-organizador.

A+ / A-

A Suécia, pentacampeã europeia de andebol masculino, vai defrontar Grécia, Luxemburgo e Macedónia do Norte no Grupo 8 da qualificação para o Europeu'2028, para o qual Portugal já está apurado por ser coorganizador, ditou esta quinta-feira o sorteio.

O Europeu é coorganizado por Portugal, Espanha e Suíça, que, apesar de estarem dispensados da qualificação, vão disputar a Taça Europeia (EHF EURO Cup) com a campeã em título, a Dinamarca, cuja estreia está marcada para o início de novembro.

Esta quinta-feira, no Museu do Tesouro Real, em Lisboa, ficaram definidos os grupos da qualificação, num sorteio que envolveu 32 seleções e marcou o arranque oficial da corrida às 20 vagas ainda disponíveis para o Europeu de 2028. O evento assinala também o regresso da competição a Portugal, que volta a ser palco da fase final 34 anos depois da sua primeira organização.

O Grupo 1 vai juntar Países Baixos, Finlândia, Lituânia e Croácia, enquanto o Grupo 2 é formado por Áustria, Turquia, Geórgia e Noruega, sendo um dos conjuntos mais equilibrados.

Já o Grupo 3 reúne Sérvia, Estónia, Ucrânia e Islândia, com os sérvios e os ucranianos a surgirem como principais candidatos.

No Grupo 4, encontram-se Ilhas Faroé, Kosovo, Montenegro e Hungria, enquanto o Grupo 5 é formado por República Checa, Israel, Bósnia e Herzegovina e Eslovénia.

Por sua vez, o Grupo 6 é um dos mais competitivos da competição, com Polónia, Letónia, Roménia e a tetracampeã França, bem como o fim, o Grupo 7, que apresenta Itália, Eslováquia, Bélgica e Alemanha - quatro seleções habituadas a fases finais.

Para a fase final do Europeu apuram-se os dois primeiros classificados de cada grupo, bem como os quatro melhores terceiros classificados.

O calendário da fase de qualificação e da Taça Europeia compreende seis jornadas, disputadas em grupos de quatro equipas: a Ronda 1 decorre em 04 e 05 de novembro, seguindo-se a Ronda 2 em 07 e 08 de novembro. A competição regressa em 10 e 11 de março de 2027 para a Ronda 3 e em 13 e 14 de março para a Ronda 4.

As últimas duas jornadas estão marcadas para 5 e 6 de maio (Ronda 5) e 09 de maio de 2027 (Ronda 6).

Durante o sorteio, Rui Silva, jogador da seleção portuguesa e do FC Porto, destacou que a realização do Europeu em Portugal representa uma oportunidade única para aproximar a seleção dos adeptos.

"Como jogador, espero que Portugal possa ter muito apoio", afirmou.

Depois do histórico quinto lugar no último Europeu, Portugal garantiu a presença no Mundial de 2027, na Alemanha, no qual integrará o Grupo F, em Magdeburgo, entre 13 e 31 de janeiro.

O Europeu de 2028 decorrerá de 13 a 30 de janeiro e, em Portugal, os holofotes estarão na MEO Arena, em Lisboa, que receberá duas fases de grupos e um grupo da "main round", enquanto os restantes jogos terão lugar em Valência, Madrid e Zurique.

O maior pavilhão da capital portuguesa, que já recebeu a final do Mundial de 2003, vai receber dois grupos da fase preliminar e um da "main round", enquanto a cidade suíça acolhe apenas duas "poules" da primeira fase.

Em Espanha, os jogos dividem-se por Madrid e Valência, com as duas cidades a receberem grupos da fase preliminar, "main round" e o fim de semana final, com meias-finais, final, mas também a disputa pelos sétimo, quinto lugar e terceiro lugares.

A Suécia continua a liderar o palmarés europeu com cinco títulos, seguida da França, com quatro, e da Dinamarca, que soma três conquistas, incluindo a mais recente em fevereiro, ultrapassando Alemanha e Espanha, ambas com dois troféus, enquanto a Rússia conta um.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Ajuda humanitária

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerr(...)

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos