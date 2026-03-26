"Lucky number 13". Queta ajuda Celtics a acabar com série vitoriosa dos Thunder
26 mar, 2026 - 08:20 • Inês Braga Sampaio
Neemias marca 13 pontos e ajuda a equipa de Boston a impedir a 13.ª vitória consecutiva de Oklahoma.
O número 13 costuma ser associado ao azar, mas para os Boston Celtics, de Neemias Queta, significou sorte, na madrugada desta quinta-feira, em que acabaram com a série vitoriosa dos Oklahoma City Thunder.
Os Thunder iam no 12.º triunfo consecutivo e procuravam chegar ao 13.º, mas esbarraram nuns Celtics que, no TD Garden, esta temporada, vencem sete em cada dez partidas (69,4%). Para isso, muito contribuíram as estrelas de Boston, com o português Neemias Queta incluído.
O poste nascido no Barreiro somou 13 pontos — mais uma vez, o tal número do azar que deu "sorte" aos Celtics —, duas assistências e cinco ressaltos, além de dois bloqueios de lançamento, nos 29:54 minutos em que esteve em ação. Terminou o jogo com cinco faltas.
Também brilharam Jaylen Brown, com 31 pontos, Payton Pritchard, com 14, e Jayson Tatum, com um duplo-duplo de 19 pontos e 12 ressaltos.
Para OKC, de nada valeram os 33 pontos de Shai Gilgeous-Alexander.
Boston mantém-se no segundo lugar da Conferência Este, já com apuramento garantido para os play-offs, e sabe que, terminando assim, jogará com o vencedor do play-in entre os sétimo e oitavo classificados.
Oklahoma lidera no Oeste, já com o título da fase regular no bolso. Jogará, no play-off, com o vencedor do duelo da segunda ronda do play-in.
