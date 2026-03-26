Mesa vence etapa e assume liderança da Volta ao Alentejo

O colombiano Santiago Mesa (Anicolor-Campicarn) subiu à liderança da Volta ao Alentejo em bicicleta, depois de se impor ao sprint na chegada a Montemor-o-Novo, no final da segunda etapa.

Depois de ter vencido a Clássica de Abertura, Mesa somou a sua segunda vitória da temporada, ao concluir em 3:52.07 horas os 160,5 quilómetros entre Ferreira do Alentejo e Montemor-o-Novo.

Numa difícil e técnica chegada a Montemor-o-Novo, Mesa ganhou dois segundos ao argentino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), segundo classificado, e quatro ao espanhol Albert Roca (Caja Rural), terceiro, e ao melhor português Francisco Campos (Tavira-Crédito Agrícola), que foi quarto.

Na geral, Mesa passou a ter quatro segundos de avanço sobre Tivani e sete sobre o espanhol Roger Pareta, da equipa de desenvolvimento da Movistar, com Pedro Silva (Feira dos Sofás-Boavista) a ser o português mais bem posicionado, na quinta posição, a 13 segundos.

Foram precisos quase 50 quilómetros para se formar a fuga do dia, composta apenas por dois ciclistas, o português Hugo Nunes (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar) e o espanhol Alvaro Sansano (Cortizo), que nunca conseguiram uma grande vantagem, com o pelotão a manter o duo sempre abaixo dos três minutos de avanço.

A 45 quilómetros da meta, Hugo Nunes deixou Alvaro Sanzano para trás, mas a aventura do ciclista axadrezado acabou já dentro dos 13 quilómetros finais, recebendo, mesmo assim, o prémio de combatividade.

Na sexta-feira corre-se a terceira etapa, que pode ser importante para definir o vencedor final, com um contrarrelógio de 23,1 quilómetros no Crato.