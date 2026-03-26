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Olímpicos João Ribeiro e Messias Baptista renovam com Benfica

26 mar, 2026 - 19:05 • Lusa

Dupla, que já foi campeã do mundo, quer estar nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028 para lutar por medalha.

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Os canoístas João Ribeiro e Messias Baptista renovaram até 2029 com o Benfica, mantendo-se no clube durante o ciclo olímpico para os Jogos Los Angeles2028, anunciaram os encarnados.

Campeões do mundo de K2 500 metros em 2023 e prata dois anos depois, os dois olímpicos seguem no Benfica, com João Ribeiro a estar na 15.ª temporada nas águias e Messias a representar os encarnados pela oitava época.

Um dos elementos do K4 500 que foi campeão do mundo e da Europa em 2025, João Ribeiro afirma que, aos 36 anos, sente-se "ainda muito capaz de conquistar títulos" e que tem "um grande objetivo para Los Angeles2028".

"Cada edição dos Jogos Olímpicos é diferente, e cada ciclo também. É preciso desfrutar do processo, do caminho até lá, e, com o Benfica, tem sido bem mais fácil chegar aos objetivos, com o apoio que tenho recebido. Se, um ano, era um sonho, já vamos para o 15.º ano, e é um sonho multiplicado por 15", referiu.

Messias Baptista, de 26 anos, acredita que pode voltar a conquistar medalhas, tanto no K2 como no K4, depois do ouro em K4 500 e da prata na embarcação mais pequena em Milão, em 2025.

"Milão foi a cereja no topo do bolo. Conseguimos o título de campeões do mundo em K4 e vice-campeões do mundo em K2. Claro que é possível repetir e até é possível melhorar, visto que o K2 está para ganhar. São tarefas difíceis, mas estamos no percurso certo, com uma boa equipa e uma boa união", referiu.

Para Messias Baptista, os Jogos de 2028 são o grande objetivo "a longo prazo", depois do sexto lugar em Paris20224 em K4 500, ao lado de João Ribeiro.

"Temos de apurar primeiro o barco. Isto passa a correr, ainda há pouco tempo estava aqui a assinar a primeira vez pelo Benfica e este já é o meu oitavo ano. Já participei em Tóquio, já participei em Paris, mas vamos com ambições muito grandes para 2028", disse.

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