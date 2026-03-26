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Parlamento felicita medalhados nos Mundiais de Pista Curta

26 mar, 2026 - 18:42

Portugal conseguiu três medalhas em Torun, na Polónia.

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A Assembleia da República felicitou Agate de Sousa, Gerson Baldé e Isaac Nader pelas medalhas conquistadas no Campeonato do Mundo de pista curta, na Polónia, considerando que os atletas alcançaram “resultados históricos”.

“Entre os dias 20 e 22 de março de 2026, decorreu em Toruń, na Polónia, o Campeonato do Mundo de Atletismo em Pista Curta, onde a delegação portuguesa alcançou resultados históricos”, refere o voto apresentado pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, aprovado por unanimidade.

Com este voto, o parlamento “congratula vivamente” os três atletas “pelos excelentes resultados obtidos” e saúda as suas famílias, treinadores, clubes e a Federação Portuguesa de Atletismo.

Os deputados reconhecem ainda “com gratidão o contributo para o prestígio do desporto nacional” e formulam “votos de que estes êxitos impulsionem o atletismo português a novos patamares de conquista”.

O voto refere que, “pela primeira vez na História, Portugal conquistou três medalhas numa única edição dos mundiais em pista curta, duas delas de ouro”.

“A atleta Agate de Sousa sagrou-se campeã do mundo de salto em comprimento, com um salto de 6,92 metros. Gerson Baldé conquistou igualmente o título mundial da mesma disciplina, ao saltar 8,46 metros no último ensaio, estabelecendo assim um novo recorde nacional. Isaac Nader obteve a medalha de prata nos 1.500 metros, com uma prova de grande qualidade”, elenca.

O Parlamento salienta que “estes resultados refletem o trabalho consistente, a dedicação e o talento de uma nova geração de atletas, que tem reforçado a qualidade do atletismo português, inspirando milhares de jovens praticantes da modalidade. Expressam, também, o esforço da Federação Portuguesa de Atletismo, das equipas técnicas e dos clubes que integram estes desportistas”.

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