Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 25 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Judo

Patrícia Sampaio prevê regresso aos tatamis "talvez para o fim de agosto"

26 mar, 2026 - 08:08 • Lusa

Judoca portuguesa, de 26 anos, recupera de uma rotura no ligamento lateral interno do joelho esquerdo.

A+ / A-

A judoca olímpica Patrícia Sampaio, que recupera de lesão grave, estima o seu regresso “talvez para o fim de agosto”, o que lhe permitirá disputar o Campeonato do Mundo, agendado para outubro.

A atleta, de 26 anos, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris 2024 e campeã europeia em título (-78 kg), recupera de uma rotura no ligamento lateral interno do joelho esquerdo e mostrou-se otimista quanto ao regresso à competição e em estar próxima da plenitude das suas capacidades no último trimestre do ano.

“Só vou competir quando estiver plena das minhas capacidades e também com a preparação correta. Portanto, a previsão é talvez para o fim de agosto, para conseguir fazer uma competição antes do campeonato do mundo, em outubro,” revelou a judoca, à margem da cerimónia de assinatura dos contratos-programa de preparação olímpica para os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028 entre o COP e 22 federações desportivas.

A confirmar-se esse cenário, a melhor judoca portuguesa da atualidade poderá, assim, regressar aos tatamis a tempo dos Mundiais em Baku, de 4 a 11 de outubro, competição em que ambiciona voltar a subir ao pódio após ter conquistado, em 2025, o bronze em Budapeste.

Patrícia Sampaio falhará a defesa do título europeu, em abril, em Tbilissi, na Geórgia, tal como importantes Grandes Prémios e Grand Slams, entre eles Grand Slam de Ulan-Bator, entre 19 e 21 de junho, que marcará o início do apuramento para os Jogos Olímpicos, onde pretende marcar presença e voltar a conquistar uma medalha para Portugal.

“Costumo dizer que a pressão é um privilégio porque os olhos estão postos em mim porque conquistei o meu maior sonho, que foi uma medalha olímpica. Portanto, só posso ver isso com bons olhos. É pressão, mas é também sentir o apoio dos portugueses e saber que toda a gente, além de mim própria, acredita em mim e que consigo ter um bom resultado”, comentou, esperançosa quanto ao futuro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 25 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Ajuda humanitária

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerr(...)

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos