Patrícia Sampaio prevê regresso aos tatamis "talvez para o fim de agosto"

A judoca olímpica Patrícia Sampaio, que recupera de lesão grave, estima o seu regresso “talvez para o fim de agosto”, o que lhe permitirá disputar o Campeonato do Mundo, agendado para outubro.

A atleta, de 26 anos, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris 2024 e campeã europeia em título (-78 kg), recupera de uma rotura no ligamento lateral interno do joelho esquerdo e mostrou-se otimista quanto ao regresso à competição e em estar próxima da plenitude das suas capacidades no último trimestre do ano.

“Só vou competir quando estiver plena das minhas capacidades e também com a preparação correta. Portanto, a previsão é talvez para o fim de agosto, para conseguir fazer uma competição antes do campeonato do mundo, em outubro,” revelou a judoca, à margem da cerimónia de assinatura dos contratos-programa de preparação olímpica para os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028 entre o COP e 22 federações desportivas.

A confirmar-se esse cenário, a melhor judoca portuguesa da atualidade poderá, assim, regressar aos tatamis a tempo dos Mundiais em Baku, de 4 a 11 de outubro, competição em que ambiciona voltar a subir ao pódio após ter conquistado, em 2025, o bronze em Budapeste.

Patrícia Sampaio falhará a defesa do título europeu, em abril, em Tbilissi, na Geórgia, tal como importantes Grandes Prémios e Grand Slams, entre eles Grand Slam de Ulan-Bator, entre 19 e 21 de junho, que marcará o início do apuramento para os Jogos Olímpicos, onde pretende marcar presença e voltar a conquistar uma medalha para Portugal.

“Costumo dizer que a pressão é um privilégio porque os olhos estão postos em mim porque conquistei o meu maior sonho, que foi uma medalha olímpica. Portanto, só posso ver isso com bons olhos. É pressão, mas é também sentir o apoio dos portugueses e saber que toda a gente, além de mim própria, acredita em mim e que consigo ter um bom resultado”, comentou, esperançosa quanto ao futuro.