Vitória ao sprint após corte de última subida na Volta à Cataluha

O britânico Ethan Vernon (NSN) venceu, ao sprint, a quarta etapa da Volta à Catalunha em bicicleta.

Era suposto a etapa terminar com uma subida acima dos dois mil metros, mas a organização decidiu anular os últimos 20 quilómetros devido a ventos fortes no alto, em Valtter.

Com o final mais fácil, foi possível uma chegada em grupo compacto e que Dorian Godon mantivesse a camisola amarela, agora com 13 segundos de vantagem sobre Thomas Pidcock (Pinarello) e 14 sobre Remco Evenepoel (Red-Bull).

Por falar em Evenepoel, o belga conquistou três segundos de bonificação num sprint intermédio.

Agora, na geral, João Almeida (UAE Emirates) é 27º, a 26 segundos de Godon.

Nota ainda para o facto de a equipa do chefe de fila português ter perdido dois ciclistas devido a queda na véspera: Jay Vine e Ivo Oliveira.