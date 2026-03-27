António Cunha: “Muitos 'lobos' passaram pelo Portugal Rugby Youth Festival”

Entre os dias 28 e 29 de março, o Rugby Youth Festival vai encher o Estádio Universitário de jovens praticantes de râguebi. São 112 equipas, entre as quais 59 portuguesas e 53 internacionais. “Somos conhecidos como o melhor torneio de rugby juvenil na Europa”, afirma António Cunha, CEO da MoveSports, empresa organizadora do evento.

Vindos de destinos como Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, País de Gales e Emirados Árabes Unidos, chegam 1.930 atletas de todo o mundo para competir nos mais de 300 jogos deste fim de semana. O total de participantes é de 3.370, sendo este um recorde absoluto do festival.

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Distinguindo-se pela multiculturalidade e diversidade, o organizador chama a atenção para a matriz de valores que a modalidade imprime nos jovens. “Tem valores muito próprios: o espírito de equipa, o respeito e a camaradagem. Sendo um desporto de combate, exige coragem dentro e fora de campo. É uma formação para a vida não apenas para o desporto”, explica o CEO.

Numa altura de grande solidariedade com as vítimas do mau tempo em Leiria, houve um convite por parte da organização aos Lobos de Leiria, clube em formação que, mesmo não podendo ainda participar, foi convidado a estar presente. “Decidimos fazer este singelo convite para que venham assistir. Com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa oferecemos a viagem. Queremos puxar por eles para que se organizem ‘à séria’ e possam estar cá connosco já no próximo ano”, esclarece.

Tudo isto acontece num momento de euforia para o râguebi nacional, após o apuramento para o Mundial na Áustralia e a conquista do Rugby European Championship. António Cunha não esconde o orgulho e defende que podem gabar-se “de que a grande maioria dos jogadores que hoje representam a seleção nacional senior passaram todos pelo Rugby Youth Festival." "O nosso grande objetivo é melhorar a qualidade do jogador português para formar os Lobos internacionais do futuro”, sentencia.