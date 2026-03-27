Judo. Tais Pina falha Europeu por lesão

A olímpica Taís Pina (-70 kg) vai falhar os Europeus de judo em Tbilissi, devido a uma lesão no dedo médio da mão esquerda, disse à agência Lusa o presidente da Federação Portuguesa da modalidade (FPJ), Sérgio Pina.

"Tem uma lesão no dedo médio da mão esquerda, que agravou na última prova [Grand Slam de Tbilissi]", explicou o presidente da FPJ, acrescentando que a judoca do Sport Algés e Dafundo será operada.

Sérgio Pina adiantou que a judoca, de 21 anos e que em Paris2024 fez a sua estreia olímpica, irá, depois, fazer a recuperação, devendo regressar aos tatamis perto do início da qualificação olímpica, em junho.

A ausência de Taís Pina nestes Europeus junta-se a outras duas baixas importantes, a de Patrícia Sampaio (-78 kg), que em fevereiro sofreu uma rotura do ligamento lateral do joelho esquerdo, e de Catarina Costa (-48 kg), a recuperar de uma cirurgia a um cotovelo.

Sampaio, que é bronze olímpico (2024) e bronze mundial (2025), não defenderá em Tbilissi o título europeu conquistado no último ano em Podgorica, enquanto Catarina Costa está fora da prova continental depois de ter conquistado consecutivamente medalhas nas últimas quatro edições (três pratas e um bronze).

Nos Europeus, a decorrerem entre 16 e 19 de abril, Portugal deverá contar com os judocas Bernardo Tralhão (-60 kg), Miguel Gago (-66 kg), Otari Kvantidze (-73 kg), João Fernando (-81 kg), Jorge Fonseca (-100 kg), Diogo Brites (+100 kg), Maria Siderot (-52 kg), Bárbara Timo (-70 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).

De todos, Jorge Fonseca, bicampeão mundial (2019 e 2021) e bronze em Tóquio2020, Bárbara Timo, vice-campeã mundial em 2019 e bronze mundial em 2022, e Rochele Nunes são judocas que já subiram ao pódio na prova continental, todos com medalhas de bronze.