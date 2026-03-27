Nych vence contrarrelógio, Rafael Reis é o novo líder da Volta ao Alentejo

O russo Artem Nych (Anicolor-Campicarn) superiorizou-se ao companheiro Rafael Reis para vencer o contrarrelógio da terceira etapa da Volta ao Alentejo, mas é o ciclista português o novo líder da 43.ª edição.

O bicampeão em título da Volta a Portugal voltou a demonstrar ser um especialista na luta contra o cronómetro, cumprindo os 23,2 quilómetros com partida e final no Crato em 27.54 minutos.

Em segundo lugar ficou Rafael Reis, com o melhor contrarrelogista luso a correr em Portugal a gastar mais quatro segundos do que o seu companheiro russo, mas a subir à liderança da geral, anteriormente comandada por Santiago Mesa, também da Anicolor-Campicarn.

O holandês Enzo Leijnse completou o hat-trick na etapa para a formação de Águeda, ficando a seis segundos de Nych, que na geral está a dois segundos de Reis.

Tiago Antunes (Efapel) foi quarto no crono, a sete segundos, e é terceiro na geral, a nove segundos do palmelense.

Em destaque esteve também Miguel Salgueiro (Tavira-Crédito Agrícola), que na sua primeira prova após a queda grave que sofreu nos Europeus de pista foi nono na etapa e ocupa a mesma posição da geral.

Este sábado disputa-se a etapa rainha desta Alentejana, que liga Vila Viçosa à Serra de São Mamede ao longo de 153,3 quilómetros que incluem três contagens de montanha, a última das quais de primeira categoria a coincidir com a meta.