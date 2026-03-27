Futsal
Sporting derrota Eléctrico e aproxima-se do Benfica
27 mar, 2026 - 23:19
Grandes de Lisboa estão agora separados por três pontos.
O Sporting venceu o Eléctrico, por 4-2, na 20ª jornada da fase regular do campeonato de futsal, e aproveitou a derrota do Benfica para se aproximar da frente.
Pela equipa da casa marcaram Simi Saiotti (que inaugurou o marcador) e Alê Teixeira (que fechou a contagem).
Pelos leões apontaram Alex Merlim, Bernardo Paçó, Diogo Santos e Pauleta.
Com este triunfo, os leões chegaram aos 49 pontos, a três do líder Benfica.
Os encarnados perderam pela primeira vez na Liga e logo contra o lanterna vermelha do campeonato, o Portimonense.
