  • Bola Branca 18h16
  • 27 mar, 2026
Futsal

Sporting derrota Eléctrico e aproxima-se do Benfica

27 mar, 2026 - 23:19

Grandes de Lisboa estão agora separados por três pontos.

O Sporting venceu o Eléctrico, por 4-2, na 20ª jornada da fase regular do campeonato de futsal, e aproveitou a derrota do Benfica para se aproximar da frente.

Pela equipa da casa marcaram Simi Saiotti (que inaugurou o marcador) e Alê Teixeira (que fechou a contagem).

Pelos leões apontaram Alex Merlim, Bernardo Paçó, Diogo Santos e Pauleta.

Com este triunfo, os leões chegaram aos 49 pontos, a três do líder Benfica.

Os encarnados perderam pela primeira vez na Liga e logo contra o lanterna vermelha do campeonato, o Portimonense.

