Tiger Woods detido após acidente seguido de capotamento

O golfista norte-americano Tiger Woods foi detido esta sexta-feira após um aparatoso acidente de viação, seguido de capotamento, na zona de Jupiter Island, na Florida.

O famoso atleta norte-americano, de 50 anos, é suspeito de condução sob a influência de substâncias proibidas, indicou a polícia local.

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Tiger Woods ia ao volante de um Land Rover quando se despistou numa estrada de duas faixas perto da sua casa, informou o Departamento do Xerife do Condado de Martin.

O golfista, de 50 anos, apresentava sinais de incapacidade e recusou submeter-se a um teste de urina na esquadra.

Um teste de alcoolemia não detetou qualquer vestígio de álcool, levando os investigadores a crer que a incapacidade estaria relacionada com drogas ou medicação.

Não foram registados feridos na sequência do acidente de viação.

Em 2021, Tiger Woods já tinha estado envolvido noutro aparatoso acidente de viação, que resultou em várias fraturas na perna direita.