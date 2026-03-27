"Todos estes anos ao mais alto nível acabaram por pesar": David Goffin termina carreira esta época
27 mar, 2026 - 15:38 • Lusa
O tenista belga, profissional desde 2009 e que teve o ponto mais alto da carreira em 2017, conquistou seis torneios do circuito ATP.
O tenista David Goffin, o primeiro jogador belga a figurar no top-10 mundial da hierarquia ATP, como sétimo classificado em 2017, revelou esta sexta-feira que terminará a carreira no final da época, aos 35 anos.
"Todos estes anos ao mais alto nível acabaram por pesar no meu corpo. A lesão que tive no joelho no último ano foi decisiva para a minha decisão de parar", explicou o tenista através de um vídeo que publicou nas redes sociais.
Goffin, profissional desde 2009 e que teve o ponto mais alto da carreira em 2017, conquistou seis torneios do circuito ATP, em Metz e Kitzbuhel (2014), em Tóquio e Shenzhen (2017), em Montpellier (2021) e em Marraquexe (2022).
O belga teve ainda nove finais perdidas, uma das quais o Masters 1000 de Cincinnati, em 2019, no qual eliminou Rafael Nadal e Roger Federer, acabando por perder na final com o russo Daniil Medvedev, por 7-6 (7-3) e 6-4.
Goffin chegou ainda por quatro vezes aos quartos de final de Grand Slam, em Roland Garros (2016), Austrália (2017) e Wimbledon (2019 e 2022).
"Dei tudo de mim ao ténis e este desporto deu-me muito mais do que alguma vez me atrevi a imaginar: os encontros, as vitórias e as derrotas, as emoções, as pessoas que me apoiaram ao longo deste percurso... É isso que torna a minha decisão tão difícil", disse o jogador, atualmente na 156.ª posição do ranking mundial.
