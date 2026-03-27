Ouvir
  • Bola Branca
  • 27 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ténis

"Todos estes anos ao mais alto nível acabaram por pesar": David Goffin termina carreira esta época

27 mar, 2026 - 15:38 • Lusa

O tenista belga, profissional desde 2009 e que teve o ponto mais alto da carreira em 2017, conquistou seis torneios do circuito ATP.

O tenista David Goffin, o primeiro jogador belga a figurar no top-10 mundial da hierarquia ATP, como sétimo classificado em 2017, revelou esta sexta-feira que terminará a carreira no final da época, aos 35 anos.

"Todos estes anos ao mais alto nível acabaram por pesar no meu corpo. A lesão que tive no joelho no último ano foi decisiva para a minha decisão de parar", explicou o tenista através de um vídeo que publicou nas redes sociais.

Goffin, profissional desde 2009 e que teve o ponto mais alto da carreira em 2017, conquistou seis torneios do circuito ATP, em Metz e Kitzbuhel (2014), em Tóquio e Shenzhen (2017), em Montpellier (2021) e em Marraquexe (2022).

O belga teve ainda nove finais perdidas, uma das quais o Masters 1000 de Cincinnati, em 2019, no qual eliminou Rafael Nadal e Roger Federer, acabando por perder na final com o russo Daniil Medvedev, por 7-6 (7-3) e 6-4.

Goffin chegou ainda por quatro vezes aos quartos de final de Grand Slam, em Roland Garros (2016), Austrália (2017) e Wimbledon (2019 e 2022).

"Dei tudo de mim ao ténis e este desporto deu-me muito mais do que alguma vez me atrevi a imaginar: os encontros, as vitórias e as derrotas, as emoções, as pessoas que me apoiaram ao longo deste percurso... É isso que torna a minha decisão tão difícil", disse o jogador, atualmente na 156.ª posição do ranking mundial.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

EUA

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

"Fiz asneira!" Colisão entre avião e carro de bombeiros provoca dois mortos no aeroporto de La Guardia

"Fiz asneira!" Colisão entre avião e carro de bombeiro(...)

Divulgadas imagens do cantor Justin Timberlake a ser detido depois de conduzir embriagado

Divulgadas imagens do cantor Justin Timberlake a ser d(...)

Embaixador Torres Pereira. Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Embaixador Torres Pereira. Forçar mudança política no (...)

De que se queixam os Media?

De que se queixam os Media?