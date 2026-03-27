Triatlo. Vasco Vilaça quer lutar pelo campeonato do mundo

O triatleta Vasco Vilaça vai trabalhar para melhorar o terceiro lugar obtido no Mundial de triatlo de 2025 na nova época, que arranca no sábado com a Taça da Europa de Quarteira, onde quer ouvir o "hino nacional".

"Depois de ter chegado a um terceiro lugar no Campeonato do Mundo, que foi um objetivo que tinha há muito tempo, este ano vou-me focar a 100% no Campeonato do Mundo", disse o triatleta português, em conferência de imprensa realizada em Quarteira, no distrito de Faro.

A Taça da Europa de Quarteira, cujas provas de elites estão marcadas para sábado, vai ser "a única prova" de Vasco Vilaça, atual sexto do ranking mundial, fora do calendário do Mundial de triatlo, o mais importante nível competitivo da modalidade.

"Quero voltar a lutar pelo Campeonato do Mundo. Quero voltar a poder estar no meio das medalhas. Porque foi dos momentos, para mim, mais bonitos do ano passado e quero tentar repetir", explicou o atleta de 26 anos.

Em 2025, Vasco Vilaça terminou o Mundial de triatlo na terceira posição, tendo conquistado três medalhas de prata nas etapas de Yokohama, Hamburgo e Riviera francesa.

A nova temporada para o português arranca em Quarteira, cuja etapa da Taça da Europa disputará com o dorsal número um, num local onde já não competia desde 2016, quando venceu a prova de juniores masculinos.

"É um prazer poder ser o número um na prova número um do triatlo português. (...) Espero, juntamente com os outros triatletas portugueses, estar na frente da prova e chegarmos ao fim para tentar que, se não for eu, seja um dos outros atletas, que o hino nacional seja tocado", referiu.

Vilaça e Miguel Tiago Silva vão liderar o elenco de 11 portugueses na prova masculina de elites, agendada para as 16h30.

Antes, na prova feminina, às 13h45, será Maria Tomé, atual 22.ª no ranking mundial, a encabeçar o lote de seis portuguesas, um ano depois de ter sido medalha de bronze em Quarteira.

"Sem expetativas altas, o meu objetivo, depois de ter conseguido finalmente o pódio no ano passado, seria tentar bater esse resultado", disse a triatleta de 24 anos, que envergará o dorsal número três e espera contar "com o calor e carinho do público" para se superar.

Quanto à época de 2026, Maria Tomé salientou que o objetivo será "averbar o máximo de pontos possíveis" na qualificação olímpica para Los Angeles'2028, que arranca em maio, e fazer "o melhor resultado possível" no Mundial, onde foi 18.ª no ano passado.

A Taça da Europa de Quarteira, em distância olímpica, leva no fim de semana à cidade de Quarteira, no concelho de Loulé, distrito de Faro, cerca de 250 triatletas de mais de 20 nacionalidades, em elites e juniores.