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Vingegaard assumiu a liderança da Volta à Catalunha e Almeida disse adeus à geral

27 mar, 2026 - 16:55 • Lusa

O dinamarquês da Visma-Lease a Bike isolou-se definitivamente a mais de seis quilómetros da meta para concluir os 153,1 quilómetros entre La Seu d'Urgell e o Coll de Pal em 04:13.44 horas, praticamente sentenciando a geral da prova espanhola.

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Jonas Vingegaard assumiu esta sexta-feira a liderança da Volta à Catalunha, ao conquistar em solitário a quinta etapa, na qual o ciclista português João Almeida (UAE Emirates) se despediu definitivamente da luta pela geral.

O dinamarquês da Visma-Lease a Bike isolou-se definitivamente a mais de seis quilómetros da meta para concluir os 153,1 quilómetros entre La Seu d'Urgell e o Coll de Pal em 04:13.44 horas, praticamente sentenciando a geral da prova espanhola.

O austríaco Felix Gall (Decathlon) foi segundo, a 51 segundos, e o francês Lenny Martinez (Bahrain Victorious) fechou o pódio a 01.01 minutos, à frente de Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), muito ‘irrequieto’ na etapa desta sexta-feira.

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Depois de ter caído e de ter descolado precocemente na subida ao ponto mais alto de La Molina, onde estava instalada uma contagem de montanha de categoria especial, João Almeida foi 16.º, a ‘distantes’ 01.59 minutos do ciclista que o precedeu na geral da última Volta a Espanha.

Vingegaard subiu à liderança da geral, tendo 57 segundos de vantagem sobre Gall e 01.09 sobre Lenny Martinez, com o português da UAE Emirates a ser 16.º, a 02.11.

Ainda não estavam decorridos 20 quilómetros quando 22 corredores, entre os quais o português Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), Ben O'Connor (Jayco AlUla), Matthew Riccitello (Decathlon) ou Lipowitz, se destacaram do pelotão.

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No entanto, a dureza do percurso, novamente ‘encurtado’ devido aos ventos fortes esperados no alto de La Molina – a etapa acabou 2,2 quilómetros antes do previsto - selecionou o grupo, deixando o espanhol Marc Soler (UAE Emirates) e os italianos Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) na frente.

Já sem o terceiro classificado do Tour2025 na fuga, a Red Bull-BORA-hansgrohe assumiu a perseguição, reduzindo a margem dos fugitivos para cerca de um minuto à entrada dos derradeiros 30 quilómetros, pouco antes de João Almeida cair.

O português reentraria no grupo de favoritos após uma descida marcada por quedas, ao contrário do britânico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), então segundo da geral.

As sucessivas quedas abrandaram o ritmo da perseguição, facto aproveitado por Ciccone para atacar e ganhar uma margem confortável no início da subida ao Coll de Pal, onde Almeida foi descolando e reentrando no grupo dos favoritos, até ficar definitivamente para trás.

Nos mais de 16 quilómetros de escalada foram várias as situações de corrida, com Gall, Martinez e Lipowitz a destacarem-se ainda na primeira metade da subida, antes de Vingegaard atacar.

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Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) respondeu à aceleração do dinamarquês da Visma-Lease a Bike, mas acabou por descolar, ainda antes do campeão da Vuelta2025 condenar a iniciativa do italiano da Lidl-Trek e acelerar novamente sem que ninguém conseguisse responder.

Vingegaard reforçou o estatuto de segundo melhor voltista do pelotão mundial – depois de Tadej Pogacar – ao ganhar em pouco mais de cinco quilómetros um minuto para os perseguidores, nomeadamente para Evenepoel, que foi sexto a 01.38.

Na geral, o belga da Red Bull-BORA-hansgrohe desceu três posições e é sexto, igualmente a 01.38, parecendo também arredado da discussão pela vitória final, aparentemente entregue ao duas vezes campeão da Volta a França.

Após ser 47.º na tirada, Eulálio é 57.º na geral, a quase 23 minutos do chefe de fila da Visma-Lease a Bike.

No sábado, Vingegaard, que há duas semanas conquistou o Paris-Nice, defenderá a camisola de líder nos 158,2 quilómetros entre Berga e Queralt, onde a meta coincide com uma das duas contagens de montanha de primeira categoria da jornada, que inclui ainda uma contagem de categoria especial.

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