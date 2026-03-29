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Ciclismo
João Almeida. “Não me sinto muito bem na bicicleta neste momento”
29 mar, 2026 - 22:57 • Carlos Calaveiras
Português terminou Volta à Catalunha no 38º lugar, distante do vencedor Jonas Vingegaard.
O ciclista João Almeida confirma que não está a sentir-se bem em competição nos últimos dias.
O português foi sincero, este domingo, antes da última etapa da Volta à Catalunha.
“Não me sinto muito bem na bicicleta neste momento. Talvez precise de descansar, perceber o que se passa de errado comigo e continuar a trabalhar arduamente”, afirmou o chefe de fila da UAE Emirates.
Questionado sobre se o mal estar estaria relacionado com a queda sofrida durante a prova espanhola, João Almeida adianta que já se sentia mal antes da queda.
“Já me sentia assim antes do início. Talvez precise de fazer alguns testes e análises. Terei de verificar com a equipa médica”, referiu.
João Almeida terminou a Volta à Catalunha no 38º lugar da geral.
O triunfo sorriu ao dinamarquês Jonas Vingegaard, que vai ser adversário do português no Giro, de Itália, em maio.
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