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Caso do "cheiro intenso" no balneário de andebol. FC Porto prepara defesa

30 mar, 2026 - 16:57 • Rui Viegas

Ao que Bola Branca apurou, os azuis e brancos estão a juntar diversos elementos de prova para apresentar à Federação de Andebol de Portugal.

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O FC Porto está a reunir provas para se defender junto da Federação de Andebol de Portugal, que prometeu um inquérito ao incidente do suposto "cheiro intenso" no balneário da equipa visitante na Dragão Arena.

Ao que Bola Branca apurou, os azuis e brancos estão a juntar diversos elementos de prova para apresentar à Federação.

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A Renascença chegou ainda à fala com o director das modalidades do Porto, Mário Santos, que recusa tecer mais comentários, mas mantém o que já tinha dito: ninguém do Sporting foi hospitalizado e, por outro lado, um jogador dos leões, Martim Costa, agrediu, empurrando, um adepto portista.

O fim de semana ficou marcado pelos incidentes no balneário utilizado pelo andebol do Sporting, na Dragão Arena, antes do jogo contra o FC Porto. Os leões queixaram-se de um cheiro intenso a uma solução com amoníaco, levando o treinador Ricardo Costa e o jogador Christian Moga a ser assistidos pela equipa médica.

O jogo, inicialmente marcado para as 18h, foi adiado 15 minutos. No final, os verde e brancos venceram a partida por 30-33, reforçando a liderança no campeonato.

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