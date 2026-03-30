Coco Gauff e Alexander Zverev sobem no ranking, Francisca Jorge e Nuno Borges são os melhores portugueses
30 mar, 2026 - 12:07 • Lusa
Francisca Jorge é a única portuguesa no top-200 mundial, ao subir ao 185.º lugar, com a irmã Matilde Jorge a estar no 243.º posto.
A norte-americana Coco Gauff e o alemão Alexander Zverev subiram esta segunda-feira ao terceiro lugar das hierarquias mundiais de ténis, com Nuno Borges a manter-se como o melhor português no ranking masculino, depois de subir ao 48.º posto
Após ter chegado à final do torneio de Miami, na qual perdeu para a bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking, Coco Gauff subiu ao terceiro lugar, ultrapassando a polaca Iga Swiatek, com a cazaque Elena Rybakina a segurar a segunda posição.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Com a presença na meia-final no Masters 1.000 de Miami, Zverev ultrapassou o sérvio Novak Djokovic no terceiro posto, numa lista que continua a ser liderada pelo espanhol Carlos Alcaraz, mas que viu o italiano Jannik Sinner, vencedor na Florida, aproximar-se do topo do ranking.
Nuno Borges é único português entre os 100 melhores tenistas mundiais, subindo dois postos, para 48.º, com Henrique Rocha a descer para 133.º e Jaime Faria, que chegou à final do challenger de São Paulo, a subir 14 postos, para o 143.º.
Francisco Cabral, que fez em Miami o último torneio ao lado do austríaco Lucas Miedler, mantém o 21.º lugar do ranking de pares, no qual Tiago Pereira subiu à 140.ª posição, depois de vencer o challenger de Alicante, em Espanha, com o polaco Szymon Kielan.
