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Doping. Maratonista Albert Korir suspenso por cinco anos

30 mar, 2026 - 23:35 • Lusa

O atleta queniano, de 32 anos, acusou positivo a um derivado sintético da eritropoietina (EPO), que estimula a produção de glóbulos vermelhos.

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O atleta queniano Albert Korir, vencedor da maratona de Nova Iorque em 2021, foi suspenso por cinco anos, devido a um controlo antidoping positivo, anunciou esta segunda-feira a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU).

Korir, de 32 anos, acusou positivo a um derivado sintético da eritropoietina (EPO), que estimula a produção de glóbulos vermelhos, algo que foi reconhecido pelo queniano em janeiro, após ter recebido a notificação da suspensão provisória, aceitando o período de suspensão inicial de seis anos.

“O atleta beneficia de um ano de redução do período de ineligibilidade para competir, uma vez que admitiu as infrações às regras antidopagem e aceitou a sanção aplicada”, informou a AIU, em comunicado, precisando que suspensão vigora entre 8 de janeiro de 2026 e 7 de janeiro de 2031.

A suspensão de Korir, que também ganhou a maratona de Otava, no Canadá, em 2019 e 2025, volta a manchar o atletismo queniano, depois de a Agência Mundial Antidopagem (AMA) ter declarado em outubro do ano passado que o Quénia tinha feito “progressos significativos” na luta contra o doping, descartando a possibilidade de impor sanções àquele país africano.

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