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Jaime Faria falha terceiro título challenger ao perder final em São Paulo
30 mar, 2026 - 07:57 • Lusa
O português perdeu com o argentino Roman Burruchaga em três "sets".
O tenista português Jaime Faria, 157.º do ranking ATP, perdeu, este domingo, a final do challenger de São Paulo, no Brasil, ao ser derrotado pelo argentino Roman Burruchaga, 102.º.
O português, de 22 anos e quinto cabeça de série, ainda ganhou o primeiro set, no 'tie-break', mas acabou derrotado pelo terceiro cabeça de série, pelos parciais de 6-7 (5-7), 6-4 e 6-4, em duas horas e 49 minutos.
No circuito challenger, Jaime Faria tem dois títulos, conquistados em Oeiras e Curitiba, ambos em 2024
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