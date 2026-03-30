Mais 17 pontos. Queta volta a ser importante na vitória dos Celtics em Charlotte

O poste português Neemias Queta somou 17 pontos no triunfo dos Boston Celtics no reduto dos Charlotte Hornets, por 114-99, na jornada de domingo da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

O internacional luso, titular pela 69.ª vez em 70 jogos na época regular de 2025/26, acertou oito de 13 lançamentos de campo - tendo falhado o único triplo que lançou -- e um de dois lances livres

Em 28.45 minutos, Neemias somou ainda oito ressaltos, três dos quais ofensivos, uma assistência, um desarme de lançamento e um roubo de bola, não cometeu qualquer 'turnover' e fez quatro faltas.

Nos Celtics, só dois jogadores marcaram mais pontos do que o poste português, o extremo Jayson Tatum, autor de 32, e o base Payton Pritchard, que marcou 28, num dia em que Jaylon Brown esteve ausente.

Na formação da casa, destaque para os 19 pontos do base LaMelo Ball.

Os Celtics somaram o 50.º triunfo, em 74 jogos, e seguem no segundo lugar da Conferência Este, apenas atrás dos Detroit Pistons (54 triunfos e 20 desaires), enquanto os Hornets seguem no 10.º posto, com 39 vitórias e 36 derrotas.

A equipa de Boston volta a jogar hoje, no reduto dos Atlanta Hawks.

A disputar a quinta época na NBA, Neemias Queta totaliza 180 jogos na época regular, 160 pelos Celtics (28 em 2023/24, 62 em 2024/25 e 70 em 2025/26), pelos quais foi campeão na temporada de estreia, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, como 'rookie', e cinco em 2022/23.

O poste internacional português, de 26 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do 'draft' da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.