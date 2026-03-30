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“Onde está o departamento de ética do Governo?”: Vicente Moura e o Porto-Sporting em andebol

30 mar, 2026 - 16:15 • Matilde Pinhol

Antigo presidente do Comité Olímpico lamenta incidentes no balneário do Dragão Arena e pede ao Governo que imprima ao desporto português características como competitividade, fair play e respeito pelo adversário

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O fim de semana ficou marcado pelos incidentes no balneário utilizado pelo andebol do Sporting, no Dragão Arena, antes do jogo contra o FC Porto. Os leões queixaram-se de um cheiro intenso a uma solução com amoníaco, levando o treinador Ricardo Costa e o jogador Christian Moga a serem assistidos pela equipa médica. O jogo, inicialmente marcado para as 18h, foi adiado 15 minutos. No final, os verde e brancos venceram a partida por 30-33, reforçando a liderança no campeonato.

Em entrevista à Renascença, Vicente Moura, antigo presidente do Comité Olímpico e ex-vice-presidente das modalidades do Sporting, destaca o contraste entre o crescimento da modalidade no país e os comportamentos extra campo. “O andebol é uma modalidade interessantíssima, na qual Portugal tem ascendido a posições de topo na Europa e no mundo. Não se compreende que a nível de clubes ainda aconteçam coisas que, na verdade, são de terceiro mundo”, afirma.

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Moura aponta o dedo à falta de punição e à inação das instâncias superiores. “É imperioso que o Governo e as entidades imprimam ao desporto as características que são essenciais: competitividade, fair-play e respeito pelo adversário. Situações como estas não são admissíveis e devem ser punidas disciplinarmente. A federação tem de ser pressionada pelo Governo”, comenta.

Vicente Moura questiona a eficácia dos organismos criados para promover a integridade e ética desportiva. “Há um departamento estatal que tem a ver com a ética desportiva e que funciona há 15 anos. Onde é que ele se encontra? Onde anda? Quais são as declarações que ele faz? Praticamente é desconhecido”, lamenta, acreditando que casos assim pedem uma condenação pública clara.

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