Fratura exposta no mindinho do pé afasta judoca Jorge Fonseca dos Europeus

O judoca Jorge Fonseca, bicampeão mundial e medalha de bronze olímpica em -100 kg, sofreu uma fratura exposta num dedo do pé e está fora dos Europeus de Tbilissi, que decorrem entre 16 e 19 de abril. “O Jorge sofreu uma fratura exposta no dedo mindinho de um pé e vai ser operado”, disse à agência Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), Sérgio Pina. A lesão do judoca do Sporting, que regressa a Lisboa, aconteceu no estágio dos últimos dias em Tbilissi, evento programado após o Grand Slam que decorreu na capital georgiana, entre 20 e 22 de março. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A ausência de Jorge Fonseca nos Europeus segue-se às de Taís Pina (-70 kg), com uma lesão no dedo médio da mão esquerda e que também obriga a cirurgia, de Catarina Costa (-48 kg) e Patrícia Sampaio (-78 kg), a recuperarem de lesões. É mais um contratempo para a seleção nacional de judo, que, assim, fica privada nos Europeus de quatro judocas olímpicos, três dos quais com medalhas na prova continental e dois deles medalhados olímpicos e mundiais. Jorge Fonseca é bicampeão mundial (2019 e 2021), bronze olímpico (2021) e bronze europeu (2020), Catarina Costa foi três vezes vice-campeã europeia (2022, 2023 e 2025) e tem ainda um bronze europeu (2024). Já Patrícia Sampaio, o nome mais forte da atual seleção lusa, foi medalha de bronze olímpica em Paris 2024, é campeã europeia em título (2025), competição na qual tem também um bronze (2023), além de um bronze no Mundial do último ano.