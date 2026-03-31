Fu Yu ganha último encontro da fase de grupos na Taça do Mundo

A atleta portuguesa, Fu Yu, ganhou o seu último encontro da fase de grupos da Taça do Mundo de ténis de mesa, organizado em Macau, num jogo muito disputado contra a indiana Sreeja Akula

A veterana mesa-tenista, atual 48.ª no ranking mundial feminino, ganhou a Akula, 43.ª no ranking, por 3-1.



Fu começou por perder o primeiro set por 11-8, dando resposta no segundo ao ganhar por 11-9, no terceiro por uns renhidos 15-13, e ganhando o set final por 11-8.

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"Nunca tinha jogado contra a [Sreeja]. Ela tem pino longo na esquerda e há já algum tempo que não jogava contra isso", disse Fu à Lusa, depois do encontro.



A atleta perdeu os três sets do jogo inaugural, na segunda-feira, contra a chinesa Wang Manyu, campeã olímpica e atual segunda do ranking mundial.



"Foi bom, porque também nunca tinha jogado contra [a Wang]. Cheguei a 29 [de março] e com a diferença de hora e sem treino foi melhor jogar logo contra ela", apontou.



Fu espera agora pelo resultado do último jogo, na quarta-feira, entre Wang e Sreeja para saber se passa à próxima ronda.



O torneio inclui 16 grupos de três jogadoras no escalão feminino, e apenas os primeiros de cada grupo passam à próxima fase.