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Ministério Público abre inquérito a caso do "cheiro intenso" no andebol

31 mar, 2026 - 19:02 • Inês Braga Sampaio

Solicitado à PSP que elabore auto, dado que o caso do alegado "cheiro intenso" no balneário visitante antes do FC Porto-Sporting pode "configurar crime de natureza pública".

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O Ministério Público informa, esta terça-feira, ter aberto inquérito ao caso do alegado "cheiro intenso" no balneário do Sporting no pavilhão do Dragão, antes do clássico de andebol com o FC Porto.

"Face às notícias publicadas sobre os acontecimentos ocorridos momentos antes de um jogo de andebol no Dragão Arena, na passada sexta-feira, o Ministério Público solicitou à PSP o respetivo auto de notícia para oportuna instauração de inquérito criminal, considerando que os factos noticiados poderão configurar crimes de natureza pública", pode ler-se no site oficial da Procuradoria-Geral da República.

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Um suposto “cheiro intenso” no balneário utilizado pelo Sporting no pavilhão Dragão Arena terá obrigado o treinador Ricardo Costa e o jogador Christian Moga a ser assistidos, alegadamente no hospital.

Os dois elementos da equipa de andebol foram primeiro assistidos pela equipa médica chamada ao local e, depois, segundo o Sporting, transportados para o hospital. Ficaram fora da ficha de jogo com o Porto. Outros atletas também se sentiram indispostos, mas recuperaram.

Os jogadores acabaram por se equipar no corredor, fora do balneário. O FC Porto desmentiu qualquer cheiro intenso na altura.

Entretanto, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, vai reunir-se, na quarta-feira, às 15h30, com a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e com o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias. O propósito é discutir o sucedido e outras supostas "sucessivas ações", "absolutamente repugnantes", do FC Porto.

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