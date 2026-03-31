Ministra também vai receber Villas-Boas na quarta-feira

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto vai reunir-se com o presidente do FC Porto na quarta-feira, a propósito dos incidentes ocorridos no jogo de andebol frente ao Sporting, confirmaram esta terça-feira o Governo e o clube.

Margarida Balseiro Lopes e o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, vai receber André Villas-Boas em audiência a partir das 17h30, tal como sucederá com o líder do Sporting, Frederico Varandas, em ambos os casos juntamente com Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP).

Em comunicado publicado no seu sítio oficial na Internet, o emblema portista informou que expôs a sua posição relativa ao episódio através de uma comunicação institucional dirigida hoje à ministra e que procurará, na quarta-feira, apresentar um “enquadramento completo da situação”.

Os dragões reagiram à instauração de um inquérito pelo Ministério Público, divulgada hoje pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto, manifestando disponibilidade para colaborar com as autoridades competentes.

“O FC Porto reitera, de forma clara e inequívoca, que não existiam quaisquer condições anómalas no balneário visitante do Dragão Arena, designadamente que tenham resultado de intervenções não usuais na manutenção das suas instalações”, lê-se no comunicado dos dragões.

O clube portuense acrescenta que “já teve oportunidade de recolher e analisar elementos relativos à operação de preparação do jogo, quer através das suas equipas internas, quer junto de entidades externas, os quais confirmam integralmente a inexistência de qualquer irregularidade, em linha com o que havia sido previamente transmitido”.

O clube azul e branco congratulou a abertura do inquérito, no qual espera que se possam apurar “inconsistências verificadas em determinados relatos tornados públicos” e alegadas intenções subjacentes.

No sábado, no Dragão Arena, no Porto, elementos da equipa de andebol do Sporting receberam assistência médica antes da vitória dos bicampeões nacionais sobre o FC Porto (33-30), no arranque da segunda fase do campeonato.

O jogo iniciou-se com cerca de 15 minutos de atraso, depois de a equipa visitante se ter queixado de um odor intenso no seu balneário, que levou o treinador Ricardo Costa e o jogador congolês Christian Moga a serem assistidos no local.

“O mais recente capítulo deste inaceitável encadeamento de episódios atinge um nível que ultrapassa todos os limites: um balneário com cheiro tóxico e intenso que afetou o estado físico de jogadores e staff da equipa de andebol. Isto não é apenas lamentável, é criminoso”, referiu o Sporting.

O FC Porto desmentiu a situação e considerou, ainda no sábado, como “graves e abusivas” as acusações dos leões, referindo ter contactado a PSP para verificação das condições no pavilhão do clube azul e branco.

Denunciando atos de “desrespeito” e “condicionamento” do FC Porto, que “não são isolados nem acidentais”, o Sporting pediu uma “posição firme e implacável” das autoridades e dos reguladores do setor sobre “estes comportamentos indignos”, que contribuíram para “manchar o desporto português” e “já ultrapassam os limites do admissível num Estado de direito”.

A direção da FAP efetuou uma participação ao Conselho de Disciplina (CD) para o apuramento de responsabilidades disciplinares aos incidentes verificados no clássico, que reforçou a liderança isolada do Sporting a cinco jornadas do fim da prova.

O presidente da FAP, Miguel Laranjeiro, tem presença prevista na audiência com a ministra da Cultura, Juventude e Desporto e o líder do Sporting, assim como o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias.

Além dos incidentes relatados pelo Sporting, o diretor-geral das modalidades do FC Porto, Mário Santos, acusou o jogador leonino Martim Costa de ter agredido um adepto dos dragões ainda no período de aquecimento para o jogo.