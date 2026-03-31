Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 31 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

EUA

Tiger Woods estava na posse de opióides durante detenção na Flórida

31 mar, 2026 - 21:25 • Lusa

O relatório da detenção, agora divulgado à imprensa, mostra que o golfista estava a “suar abundantemente”, apesar de estar num Ford F-150 branco com ar condicionado, e que falava de forma “invulgar” com os polícias, além de ter as pupilas dilatadas.

A+ / A-

O golfista Tiger Woods transportava dois comprimidos de hidrocodona, um analgésico opióide, apresentava “olhos vidrados” e caminhava “letargicamente” durante a sua detenção após um acidente de viação na Florida, nos Estados Unidos, revelou a polícia esta terça-feira.

O relatório da detenção, agora divulgado à imprensa, mostra que Woods estava a “suar abundantemente”, apesar de estar num Ford F-150 branco com ar condicionado, e que falava de forma “invulgar” com os polícias, além de ter as pupilas dilatadas.

Embora não tenha sido detetado o consumo de álcool, Woods recusou ser submetido a um teste de urina para outras substâncias, e a polícia encontrou dois comprimidos de hidrocodona no bolso esquerdo das calças, revelou o relatório.

Este medicamento é um analgésico aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) para tratar dores crónicas graves, mas é também um opioide “documentado em relatórios de laboratórios criminais nacionais” utilizado para “uso e abuso ilícitos”, de acordo com a Drug Enforcement Administration (DEA) dos EUA.

O relatório acrescentou que o golfista estava cambaleante e admitiu ter tomado medicação controlada.

“Com base nas minhas observações de Woods, na forma como realizou os exercícios (para o teste do alcoolímetro) e com base na minha formação, conhecimento e experiência, acreditei que as suas capacidades normais estavam comprometidas e que não era capaz de conduzir um veículo em segurança”, escreveu a agente da polícia Tatania Levenar, do Gabinete do Xerife do Condado de Martin.

Em contrapartida, o atleta de 50 anos disse às autoridades que estava a olhar para o telemóvel e a mudar a estação de rádio durante a colisão, que provocou o acidente em Jupiter Island.

O 15 vezes campeão de torneios major conduzia na sexta-feira um SUV a alta velocidade por volta das 14:00 horas locais, quando tentou ultrapassar um camião de limpeza que rebocava um pequeno atrelado.

O desvio brusco fez com que o SUV de Tiger Woods capotasse, obrigando-o a sair por uma janela.

A polícia deteve o golfista, que foi libertado no início da manhã seguinte, depois de ter passado várias horas sob detenção na consequência do acidente.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 31 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustíveis

Combustível mais barato estraga os motores?

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de sempre"

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de (...)

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fa(...)

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensame(...)

De que se queixam os Media?

De que se queixam os Media?