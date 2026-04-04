Carolina João e Diogo Costa terminam em oitavo Troféu Princesa Sofia

Os velejadores olímpicos portugueses Carolina João e Diogo Costa terminaram o Troféu Princesa Sofia na oitava posição da classe 470, após terem disputado as medal series.

A dupla nacional manteve o oitavo lugar com que entrou para as regatas decisivas, que confirmaram o triunfo dos espanhóis Jordi Xammar e Marta Cardona.

Na primeira regata, Carolina João e Diogo Costa foram 10ºs, sendo posteriormente sétimos entre as 10 embarcações que disputaram as 'medal series'.

"Na primeira, largámos um bocado mal, depois até recuperámos, rondámos a primeira boia em quarto, mas depois, na segunda parte da regata, fomos perdendo, perdendo. A segunda foi um bocado melhor desde o princípio e estávamos bastante bem. Depois, perdemos ali ritmo na segunda parte", descreveu o velejador portuense à agência Lusa.

Costa admitiu que "um dia como hoje desanima sempre", embora o resultado também não tenha sido "catastrófico".

Após as duas regatas de medal series, Xammar e Cardona festejaram a vitória em casa.

Os espanhóis, que foram primeiros e segundos nas regatas das 'medal series', somaram 25 pontos, batendo os campeões europeus, os britânicos Martin Wrigley e Bettine Harris, segundos, com 32.

Os franceses Manon Pennaneac'h e Pierre Williot completaram o pódio, com 44.

O próximo evento do Grand Slam de vela é a Semana Olímpica Francesa, que decorre em Hyères, entre 18 e 25 de abril.

"A verdade é que não há grande tempo para descansar, mas é preciso tirar um bocado a cabeça do barco. A verdade é que estamos há mais de um mês ou a treinar ou a preparar o barco. Então, estamos talvez um bocadinho saturados. É importante tranquilizar um bocadinho esta semana", concluiu Diogo Costa.

Quintos classificados na classe 470 em Paris2024, os velejadores do Clube Naval de Cascais foram os melhores portugueses no Troféu Princesa Sofia, que decorreu entre segunda-feira e este sábado em Palma de Maiorca.