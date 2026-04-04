Hóquei em patins. Portugal derrotado pela Argentina
04 abr, 2026 - 20:09
Gonçalo Pinto marcou num jogo em que Rampulla esteve em destaque.
A seleção portuguesa de hóquei em patins perdeu com a Argentina, por 3-1, nas meias-finais da Taça das Nações.
Ao intervalo, a equipa das pampas já vencia por 2-0, com golos de Lucas Martínez e Franco Platero, ambos com assistência de Rampulla.
O mesmo Rampulla, jogador do Sporting, marcou o 3-0.
Já o único golo da equipa das quinas foi apontado por Gonçalo Pinto.
Este domingo, os portugueses vão discutir o terceiro e quarto lugares contra Itália ou Espanha.
De recordar que Portugal, na estreia de Reinaldo Ventura como selecionador, tinha vencido Suíça, França e Espanha nesta prova, também conhecida como torneio de Montreux.
