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Ciclismo

Ion Izagirre conquista Grande Prémio Miguel Indurain

04 abr, 2026 - 19:33 • Lusa

Tiago Leal (Efapel) foi o único português a terminar a prova, em 74.º, a 09.45 minutos do vencedor.

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O ciclista espanhol Ion Izagirre (Cofidis) venceu este sábado o Grande Prémio Miguel Indurain, com um ataque decisivo a apenas dois quilómetros da meta, em Estella-Lizarra, na Comunidade de Navarra, em Espanha.

Na sua última época como profissional, Ion Izagirre, de 37 anos, soube esperar pela oportunidade ideal, com um 'golpe' forte no final, para vencer com seis segundos sobre os perseguidores, em 5:00,29 horas, para os 203,9 quilómetros de percurso.

A clássica navarra da Páscoa, teve quase meia centena de desistências, reflexo da exigência do traçado, com muita montanha.

Tiago Leal (Efapel) foi o único português a terminar a prova, em 74.º, a 09.45 minutos do vencedor.

Rafael Durães (Efapel) foi um dos que animou a prova, integrando um quinteto em fuga, na primeira passagem no Ibarra. O grupo chegou a ter mais de quatro minutos de avanço.

A 50 quilómetros da meta a vantagem já se desvanecia rapidamente e a escapada foi anulada, com a corrida a entrar na fase decisiva.

O ataque certeiro de Izaguirre encontrou um pelotão já muito desgastado, sem resposta para a mudança de ritmo operada, já nas ruas de Estella.

Izagirre, que venceu pela terceira vez o Grande Prémio Miguel Indurain, deixou o norte-americano Quinn Simmons (Lidl-Trek) a seis segundos e o francês Alex Baudin (EF Education-EasyPost), a 10.

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